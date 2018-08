Anche il mondo dello sport si è stretto al dolore immane per il disastro di Genova a causa del crollo del ponte Morandi.che si sono svolte ieri e si terranno oggi in Italia mentre i calciatori in campo portano anche iLa Lega Serie A ha inoltre comunicato le date di recuperodella prima giornata di campionato rinviati in seguito a quanto accaduto nel capoluogo ligure lo scorso 14 agosto.verrà recuperata il 19 settembre mentresi giocherà il 31 ottobre, a breve saranno resi noti gli orari delle gare di recupero. Con un comunicato sui socialinvitava sportivi e tifosi a partecipare all'esposizione di uno striscione di solidarietà e vicinanza a tutti i familiari delle vittime e dei dispersi del crollo del ponte Morandi a Genova e onorare insieme la memoria di quanti hanno perso la vita alla vigilia di Ferragosto. Ieri, giornata di lutto nazionale, alle ore 17,30, tifosi e sportivi si sono ritrovati nei pressi dello Stadio Comunale "San Sabino" die hanno proceduto all' affissione dello striscione riportante: "All'accensione dei lumini ha fatto seguito un lungo minuto di riflessione per ricordaredel crollo del ponte Morandi volate in cielo. In queste giornate di profondo dolore e disperazione, sui social è stata condivisa in modo virale lache mostra due tifosi, un genoano e un sampdoriano, abbracciati mentre uniscono le due parti del ponte Morandi crollato. Una vignetta pregna di significati e valori che cancella campanilismi e divisioni unendo le tifoserie italiane sotto la bandiera della solidarietà, della fratellanza in memoria delle vittime di Genova per l'ultimo saluto.