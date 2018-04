In memoria dell’Ingegnere Domenico Serlenga

In memoria dell'Ingegneresarà istituita ed intitolata laLega Italiana per la Lotta contro i Tumori per Canosa di Puglia(BT)Laè un Ente Pubblico , su base associativa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. Le Sezioni Provinciali sono le strutture portanti attraverso le quali laorganismi associativi autonomi che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento della Sede Centrale di Roma e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento.opera senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la. È in particolare su tre diversi fronti che ladispiega il suo massimo impegno e lo sforzo più grande: la(stili e abitudini di vita),(la promozione di una cultura della diagnosi precoce) e, servizi, anche questi ultimi, reperibili nelle attività svolte dagli ambulatori della LILT.è quello di costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione.La cerimonia in programma allediavrà luogo apresso la sede delin Piazza della Repubblica nr.2 alla presenza delle autorità. Annunciate le presenze del Presidente Nazionale LILT Prof., del Presidente della LILT Sezione Provinciale di Barletta Andria Tranie dei familiari dell'indimenticabile, la vedovaed i figli-afferma l'Avv.nominata Fiduciaria cittadina da poche settimane e che da subito ha coordinato amici, ormaiin piazza Vittorio Veneto, unitamente alle migliaia dei volontari della LILT nazionale (circa 20.000), nella divulgazione della Campagnasvoltasi dal17 al 25 marzo 2018. Proprioè stato offerto ai cittadini il tradizionale opuscolo informativo, volto a divulgare le tematiche della prevenzione nel quotidiano ed aggiornato in base alle recenti evidenze scientifiche con il significativo contributo del Comitato Scientifico Nazionale LILT. Presso la sede cittadina sarà attivato unche si occuperà di informare correttamente gli utenti sulla promozione della salute, organizzare gruppi di sostegno psicologico, incontri diCorsi di disassuefazione dal fumo, Campagne di informazione e sensibilizzazione alla Prevenzione Oncologica, Diagnosi precoce in Azienda.Ladedica la massima attenzione affinché la sua attività possa raggiungere, indistintamente, tutti i cittadini e, oltre ad essere promotrice di campagne, eventi e corsi finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione e all'approfondimento delle conoscenze in ambito oncologico, offre sempre attraverso i suoi ambulatori la possibilità di ricevere assistenza, consulenza oncologica e di usufruire di servizi di riabilitazione psico-fisica. Molti degli ambulatori, organizzano programmi di aiuto per la disassuefazione dal fumo, una delle cause principali di tumore.