Eventi e cultura
In corso le iscrizioni al Premio Letterario Internazionale Città di Como
Molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti
Canosa - venerdì 26 dicembre 2025 21.12
Il Premio Città di Como, giunto alla XIII Edizione, è uno dei maggiori concorsi letterari italiani aperti a opere edite, inedite e progetti multimediali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2026. Al concorso possono partecipare sia autori affermati che esordienti, sia opere edite che inedite. Il montepremi complessivo è di 30.000 euro e può aumentare per nuove iniziative nel corso dell'evento. Il Premio Letterario Internazionale Città di Como, patrocinato dalla Regione Lombardia e da altre istituzioni è nato nel 2014 da un'idea di Giorgio Albonico ed oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari in ambito nazionale e internazionale e vanta una Giuria di grande qualità. Il Premio intende promuovere, attraverso eventi, corsi e presentazioni anche televisive di libri e autori che abbiano partecipato al concorso, l'interesse verso la cultura e la letteratura in particolare, dedicando molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti. Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni: Editi (poesia, narrativa di ogni genere, saggistica); Inediti(poesia, narrativa di ogni genere, saggistica), Opera autobiografica, Opera a tema (per la migliore opera edita o inedita – di poesia, narrativa, arte multimediale o saggistica – che sia ispirata alla tematica AMBIENTE), Opera proveniente dall'Estero, Opera Prima, Giornalismo e una sezione Multimediale a cui possono partecipare opere multimediali, sia edite che inedite. Il concorso "Premio internazionale di letteratura Città di Como" è aperto a scrittori professionisti ed esordienti e a chiunque voglia cimentarsi nella produzione di opere artistiche secondo le indicazioni del bando. Il premio nelle ultime dodici edizioni ha registrato la partecipazione di migliaia tra scrittori, giornalisti, fotografi e videomaker, nel corso di questi anni ha continuato a crescere ottenendo grande attenzione sia in Italia che all'estero. Dalla primissima edizione del 2014, il Premio Città di Como è sempre stato autonomo ed indipendente, riconoscendo pari dignità a tutti i partecipanti e garantendo la totale imparziali tà di giudizio. Ha elargito premi in denaro, riconoscimenti anche ad associazioni a carattere benefico e a ospedali pediatrici.
Il Premio e la Giuria anche per l'edizione 2026 conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno eventualmente ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipare alla XIII Edizione del Premio sono pubblicate sul sito istituzionale del premio. Le opere dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa del Premio entro la data del 30 giugno 2026. I nominativi di tutti i partecipanti, e successivamente selezionati, finalisti e vincitori saranno scritti sul sito ufficiale del premio. Non è prevista una ulteriore comunicazione per tutti i partecipanti. La proclamazione dei finalisti è prevista a ottobre e la premiazione dei vincitori si terrà a Como nel mese di novembre 2026; è possibile scaricare il modulo di iscrizione in formato PDF dal sito internet del Premio o iscriversi direttamente online. È POSSIBILE ISCRIVERSI, IN QUALSIASI SEZIONE, ATTRAVERSO SEMPLICE INVIO ALL'INDIRIZZO: INFO@PREMIOCITTADICOMO.IT
