In corso le iscrizioni al Premio Letterario Internazionale Città di Como

giunto alla XIII Edizione, è uno dei maggiori concorsi letterari italiani aperti a opere edite, inedite e progetti multimediali.Al concorso possono partecipare sia autori affermati che esordienti, sia opere edite che inedite. Il montepremi complessivo è di 30.000 euro e può aumentare per nuove iniziative nel corso dell'evento. Il Premio Letterario Internazionale Città di Como, patrocinato dalla Regione Lombardia e da altre istituzioni è nato nel 2014 da un'idea died oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari in ambito nazionale e internazionale e vanta una Giuria di grande qualità. Il Premio intende promuovere, attraverso eventi, corsi e presentazioni anche televisive di libri e autori che abbiano partecipato al concorso, l'interesse verso la cultura e la letteratura in particolare, dedicando molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti. Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:(poesia, narrativa di ogni genere, saggistica);(poesia, narrativa di ogni genere, saggistica),(per la migliore opera edita o inedita – di poesia, narrativa, arte multimediale o saggistica – che sia ispirata alla tematicaa cui possono partecipare opere multimediali, sia edite che inedite. Il concorsoè aperto a scrittori professionisti ed esordienti e a chiunque voglia cimentarsi nella produzione di opere artistiche secondo le indicazioni del bando. Il premio nelle ultime dodici edizioni ha registrato la partecipazione di migliaia tra scrittori, giornalisti, fotografi e videomaker, nel corso di questi anni ha continuato a crescere ottenendo grande attenzione sia in Italia che all'estero. Dalla primissima edizione del 2014, il Premio Città di Como è sempre stato autonomo ed indipendente, riconoscendo pari dignità a tutti i partecipanti e garantendo la totale imparziali tà di giudizio. Ha elargito premi in denaro, riconoscimenti anche ad associazioni a carattere benefico e a ospedali pediatrici.Il Premio e la Giuria anche per l'edizione 2026 conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno eventualmente ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipare alla XIII Edizione del Premio sono pubblicate sul sito istituzionale del premio.I nominativi di tutti i partecipanti, e successivamente selezionati, finalisti e vincitori saranno scritti sul sito ufficiale del premio. Non è prevista una ulteriore comunicazione per tutti i partecipanti. La proclamazione dei finalisti è prevista a ottobre e la premiazione dei vincitori si terrà a Como nel mese di novembre 2026; è possibile scaricare il modulo di iscrizione in formato PDF dal sito internet del Premio o iscriversi direttamente online.