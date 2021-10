In calo i furti di autovetture

Si è tenuta questa mattina a Minervino Murge la nuova seduta itinerante delalla presenza del Prefetto di Barletta Andria Tranidel Sindacoe dei vertici provinciali delle Forze di Polizia. Una riunione utile ad esaminare la situazione dell'ordine e della sicurezza della provincia, con particolare riguardo al comune murgiano, e per delineare una strategia congiunta, con il necessario coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale e del tessuto socio-economico del territorio, che possa accompagnare l'attività di prevenzione e controllo del territorio ad opera delle Forze di Polizia. I dati aggiornati al mese di settembre dell'anno in corso, se paragonati a quelli del 2019 (il 2020 risulta infatti fortemente condizionato dal lungo periodo di lockdown per l'emergenza Covid-19), registrano a Minervino Murge una lieve diminuzione dei delitti commessi (- 6,1%), con un sensibile calo dei furti in genere (-19,7%) ed un dato ancor più favorevole in relazione ai furti in abitazione (- 68,7%). In calo anche i furti di autovetture (-7,1%), le rapine (-25%) e i danneggiamenti (-3,8%), mentre si registra un aumento di rapine in abitazione (2 nel 2021 rispetto a 1 nel 2019), in relazione al quale si è ritenuto di intensificare i servizi di controllo e vigilanza del territorio, anche con servizi in modalità interforze. Attenzione particolare, nelle attività di controllo e vigilanza del territorio, sarà inoltre rivolta alle vaste aree rurali che connotano l'area murgiana."Anche se presenta un indice di delittuosità non particolarmente preoccupante, abbiamo voluto rimarcare la presenza delle Istituzioni e delle Forze di Polizia a Minervino Murge, con la cui Amministrazione solo due mesi fa abbiamo sottoscritto il Patto per la Sicurezza Urbana - ha spiegato il Prefetto di Barletta Andria Trani-. Come emerso dai dati forniti dalle Forze di polizia e sollecitato dallo stesso Sindaco, l'attenzione sarà massima rispetto alle principali problematiche che riguardano le rapine nelle abitazioni, in particolare nei confronti dei più anziani, ed i controlli nelle aree agricole, anche a seguito di un recente episodio di danneggiamento verificatosi nell'agro minervinese. Monitoreremo costantemente gli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sottoscrizione del Patto, a cominciare dall'implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza, in considerazione della connotazione del centro abitato di Minervino ed in particolare del centro storico, ma anche rispetto a quelle iniziative di educazione alla legalità che possano coinvolgere la società civile, le scuole e le parrocchie. Per il Comune di Minervino Murge - ha poi concluso ilè stata inoltre prevista una progettualità fino al 2022 assieme ai Comuni di Andria e Canosa di Puglia (in corso di valutazione da parte del Ministero dell'Interno) che, in caso di approvazione, destinerà fondi ministeriali per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida, nelle ore notturne dei fine settimane e nei periodi festivi ed estivo"