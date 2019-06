In arrivo il gran caldo

Venerdì prossimo SOS caldo a Bari, città contrassegnata dal bollino rosso come segnalato dal Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Ne dà notiziacheper cui sono aumentati del 20% gli acquisti di frutta a giugno rispetto al mese precedente. Una decisa svolta con l'aumento delle temperature che – sottolinea la– ha cambiato il menu e spinto a portare in tavola o in spiaggia cibi freschi genuini e dietetici che dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore e riforniscono di vitamine.– precisa la– aLa dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda – precisa la– sul consumo di cibi ricchi in Vitamina A che favoriscono la produzione nell'epidermide del pigmento melanina che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Sul podio delsecondo la speciale classifica stilata dallasalgono carote, radicchi e albicocche, ma sono d'aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie. L'andamento positivo dei consumi oltre che dai cambiamenti climatici è spinto anche – sostiene la Coldiretti – dalle preferenze alimentari di giovani e meno giovani che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola con la preferenza accordata a cibi.che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. Un vero boom – precisa laper smoothies, frullati e centrifugati a casa, al bar e in spiaggia. Quest'anno a causa di una primavera maledetta si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l'ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. In queste condizioni – sostiene la– è importante aumentare le attività di controllo per evitare che vengano spacciati per Made in Italy prodotti importati. Ma per ottimizzare la spesa, ottenere il miglior rapporto prezzi-qualità e aiutare il proprio territorio e l'occupazione, il consiglio dellaè quello dicomprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il prodotto perfetto perché piccoli problemi estetici non alterano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti "