In arrivo il bonus sociale idrico

Ilè la misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di famiglie in condizione di disagio economico e sociale, cioè i nuclei familiari: concon meno di 4 figli a carico; conse con almeno 4 figli a carico. L'delcomunica che il bonus consente agli utenti domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola persona (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno). La domanda per ottenere il bonus acqua, utilizzando gli appositi moduli emanati da ARERA, va presentata presso i seguenti CAF convenzionati con il Comune di Canosa di Puglia:1. C.G.I.L. - Via Montenevoso, 42. C.I.S.L. - Vico Alfieri, 23. FENAPI - Via F. Gioia, 374. ITALIA - Via Andrea Doria, 20; Via G. Malcangio, 33-355. MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI - Via T. Mamiani, 146. U.I.L. spa - Via B. Cellini, 37. UNSIC - Via Santa Lucia, 26Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, occorrono:un documento di identità;un'eventuale delega;un'attestazione ISEE in corso di validità; un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e codice fiscale); un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 euro).Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:il codice fornitura;il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).Il modulo di richiesta permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas. Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta.