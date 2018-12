Imprenditorialità turistica: strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale

nellmesso a disposizione dalla Dottoressaha avuto luogo una iniziativa della Fondazione Its Turismo Puglia, presieduta dalla Dottoressauna speciale lezione del corso di "Tecnico Superiore per le strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale e reale dell'imprenditorialità turistica" diretto dal ProfessorA questa lezione hanno preso parte attiva anche il Consigliere Regionale, il Professordel Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari, il docenteed, inaspettatamente con un breve intervento, il Presidente dell'Associazione di Rievocazione StoricaLo scopo era dimostrare ai giovani neolaureati come dalle ricchezze culturali di un territorio sia possibile generare sviluppo turistico ed economico. Tutti gli interventi hanno contribuito ad evidenziare come oggi, per i giovani,Con enorme piacere sia la dottoressa Carrieri, sia il Consigliere Mennea, sia il Dottor Bongiorno hanno evidenziato come i maggiori risultati di presenza di pubblico, all'Antiquarium, nella scorsa stagione, siano stati ottenuti dallae come sarebbe importante che questa rievocazione crescesse e si sviluppasse come catalizzatore, annuale, del turismo e della cultura per uno sviluppo sociale ed economico del territorio. Alla fine della lezione i ragazzi si sono confrontati con i rievocatori ragionando sugli ambiti di possibile applicazione dell'attività ricostruttiva, in ordine all'artigianato, all'enogastronomia, alla produzione bio ed al settore culturale. A presto una intera lezione dedicata alla Ricostruzione Storica.