Il "terrizuolo" vitigno storico di Canosa protagonista alla Fiera della Biodiversità

Ilvitigno storico di Canosa di Puglia, recentemente recuperato e riconosciuto come, portato per la prima volta a vinificazione e presentato alla seconda edizione dellain svolgimento fino al. Nel pomeriggio odierno, la consigliera comunale di Canosaha preso parte alla giornata di approfondimento scientifico nell'ambito del programma dedicato alla biodiversità agraria pugliese presso la Masseria Ferragnano a Locorotondo. É stata questa l'occasione per scoprire le antiche varietà di piante di interesse agricolo recuperate e custodite nella più importante collezione del Mezzogiorno. Tra i protagonisti assolutiche é stato inserito, grazie ad un percorso virtuoso e di partecipazione collettiva portato dall'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, nell'elenco dei PAT. La degustazione tecnica dei nuovi vini derivanti da vitigni autoctoni rari é stata introdotta da- Responsabile Scientificorelative al recupero del germoplasma viticolo pugliese. Le stesse che includono il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio genetico di vitigni autoctoni pugliesi tendono a salvaguardare la biodiversità viticola locale e favorire la ripresa della coltivazione di questi vitigni. "Era questo un appuntamento al quale non potevo mancare. - Spiega la consigliera comunale- Il vitigno "terrizuolo" é come se fosse una nostra creatura, lo abbiamo recuperato e salvato partendo praticamente da zero. Il germoplasma del terrizuolo era stato già attenzionato dal CREA. É la prima volta che viene portato a vinificazione. Essere stati invitati per degustarlo, raccontandone le potenzialità riempie di gioia tutta l'Amministrazione Comunale. É questa l'ennesima testimonianza di come il terrizuolo meriti di essere ulteriormente valorizzato. Passo dopo passo,- concludei - dobbiamo riappropriarci a tutti gli effetti della nostra storia, della nostra identità, che passa anche da un vitigno antico recuperato".La seconda edizione dellaa Masseria Ferragnano a Locorotondo sarà inaugurata ufficialmente alle. La cerimonia di apertura sarà presentata dalla conduttrice di Linea Verde Italia RAI 1,alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Seguirà l'apertura della mostra mercato con gli stand delle aziende e i Mercati della terra Slow Food di Martina Franca e Crispiano, "garanzia di una filiera buona, giusta e pulita dalla terra alla tavola." Fra gli espositori una menzione speciale va agli stand dei progetti e quello stand dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier della Puglia che realizzerà, nelle due giornate, degustazioni guidate di vini ottenuti da microvinificazioni sperimentali. Sabato mattina è in programma inoltre la cerimonia di intitolazione del Centro Regionale di Conservazione della Biodiversità alla memoria del compiantoscomparso nei mesi scorsi e primo vero ambasciatore della agrobiodiversità pugliese. Nella giornata di sabato 18 ottobre, molte saranno le occasioni per vivere la biodiversità a tutto tondo: dalla presentazione del libro "Piante e popoli" di Raffaele Testolin ad uno spettacolo musicale "Il Mondo delle api in tutti i sensi… e con tutti i sensi" con voce narrante e clarinetto.Nelle due giornate sarà possibile effettuare visite guidate alvisitare la mostra pomologica "Il Giardino della Biodiversità" e la mostra "Le parole del Cibo" di Raffaele Testanera nonché partecipare a laboratori dedicati ai profili sensoriali dei prodotti biodiversi. Ci saranno inoltre occasioni di dibattito per fare il punto della ricerca pugliese anche sulle specie orticole, sui cereali antichi, sulla zootecnia e sugli ovini e caprini da latte, oggetto di altrettanti progetti integrati regionali. Una finestra dello speaker's corner sarà dedicata, inoltre, alle principali regioni italiane presenti in fiera ( tra le quali Campania, Basilicata, Calabria, Marche) per mostrare i risultati dei progetti realizzati in varie zone d'Italia. Nella mattinata di domenica anche i bambini saranno protagonisti delle attività e laboratori di Mani in Terra. Non mancheranno le occasioni per degustare nuovi prodotti trasformati sperimentali ed apprezzare i prodotti tipici locali con i food truck e i menù dedicati.