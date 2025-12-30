Il teatro valorizza la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale

Un Teatro Comunale "Raffaele Lembo" gremito e partecipe ha accolto, lo spettacoloideato e diretto da Fernando Forino, promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Canosa di Puglia, andato in scena : domenica 21 e lunedì 22 dicembre 2025 . Adue serate ad ingresso gratuito che hanno unito teatro, cultura e impegno sociale, regalando alla cittadinanza un Natale autentico, fatto di condivisione, riflessione e speranza. Un successo pieno per l'ultima creazione di Forino, capace ancora una volta di coinvolgere il pubblico con momenti di leggerezza e profonde riflessioni, alternando risate ed emozioni in un percorso teatrale di grande sensibilità. «Con questa realizzazione Fernando Forino è riuscito a sorprendere il pubblico, – ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali– accompagnandolo in un viaggio ricco di emozioni e significati profondi. Il Natale è il tempo in cui si può credere nell'impossibile e renderlo reale:L'evento è stato realizzato in sinergia tra l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Canosa di Puglia e la compagnia Ideateatro'89, confermando "il valore del lavoro di squadra tra istituzioni e realtà culturali del territorio." Lo spettacolo è stato arricchito dalla voce die e dalle musiche del Maestroo, elementi che hanno impreziosito l'intera rappresentazione. In scena:, con l'aiuto regia di. Gli attori hanno saputo regalare al pubblico momenti esilaranti di grande comicità, come la scena della lettera scritta a Babbo Natale, nella quale si chiedono cose apparentemente impossibili ma che, in fondo, possono davvero realizzarsi, e il divertente ritratto dei rapporti tra donne che convivono nello stesso condominio, uno spaccato ironico e riconoscibile della nostra cultura popolare.ha raccontato il Natale nelle sue diverse sfumature: dalla dolcezza dei bambini --protagonisti dell'apertura tra poesie e canzoni, fino a un intenso omaggio a Eduardo De Filippo con "Natale in Casa Cupiello", opera simbolo che riflette sul valore della famiglia tra fragilità, contraddizioni e possibilità di rinascita.«Protagonisti anche i giovani attori della compagnia– ha sottolineato il presidente– che hanno portato sul palco storie di vita, fragilità e speranza, emozionando il pubblico». Mentre, Fernando Forino commenta :«Vederli coltivare la loro passione con l'energia propria della loro età è straordinario, guidarli e sostenerli in questo percorso è un privilegio. Quando qualcuno, e in questo caso, ragazzi giovanissimi affidano a te qualcosa di così prezioso come lo è la loro profonda passione per il Teatro, è un grande atto di fiducia che mi rende profondamente felice e mi responsabilizza molto perché in realtà ti stanno affidando la loro parte più vulnerabile. La bellezza di potersi confrontare quotidianamente con loro sulle problematiche giovanili e tradurle sul palco, così come abbiamo fatto anche questa volta, con la storia di "Anna", costruita insieme, con punti di vista differenti, arricchendoci reciprocamente. Altro non è che ricchezza, il Teatro, l'arte, e tutto ciò che rende eterno un pensiero, un'emozione. L'importanza della collaborazione, del continuo confronto, del lavoro di squadra, del mettersi in gioco mettendo da parte qualunque forma di individualismo, perché da soli non si percorre molta strada e ci si priva della bellezza della condivisione». La reazione entusiasta del pubblico non fa altro che avvalorare il pensiero espresso da Fernando Forino.Al termine delle serate, il Sindacoha ringraziato tutti, e in particolare Fernando Forino, per aver fatto vivere un'esperienza straordinaria ai giovani e al numerosissimo pubblico presente in entrambe le serate. «Iniziative come questa, voluta fortemente dall'Assessore ai Servizi Sociali Maria Angela Petroni – ha concluso il– rafforzano il senso di comunità e richiamano ciascuno di noi all'importanza di non lasciare indietro nessuno, soprattutto durante le festività». Presente nel parterre del Lembo anche l'Onorevole, che ha definito l'evento «un'iniziativa di grande valore culturale e sociale, capace di promuovere solidarietà, inclusione e senso di comunità. Un plauso a Fernando Forino, alla compagnia Ideateatro'89 e all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia per aver sostenuto un progetto che valorizza la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale, interpretando pienamente il significato autentico del Natale». A chiudere l'evento, la giornalistache ha dato appuntamento ai prossimi progetti teatrali di Fernando Forino, destinati a continuare a raccontare storie di vita, speranza e bellezza.