Cattedrale S.Sabino Canosa di Puglia(BT)
Cattedrale S.Sabino Canosa di Puglia(BT)
Territorio

Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda"

Segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea

Canosa - domenica 21 dicembre 2025 10.40
Il solstizio d'inverno segna ufficialmente l'avvio della stagione "più fredda", arrivando al termine di un autunno tra i più difficili degli ultimi anni in Puglia, caratterizzato da una sequenza di 31 eventi meteorologici estremi che hanno lasciato segni evidenti sul territorio e sull'agricoltura. E' Coldiretti Puglia a segnalare i danni causati all'agricoltura durante l'inverno 2025 in Puglia, su cui si sono abbattuti 12 nubifragi, 18 tornado e 1 tempesta di fulmini, oltre a smottamenti e allagamenti causati anche dall'incuria e dalla mancanza di opere di bonifica di canali di scolo gestiti dai consorzi di bonifica. Per questo Coldiretti Puglia chiede alla Regione Puglia che vengano assunte decisioni concrete e immediatamente operative a tutela delle imprese agricole, partendo da due priorità non più rinviabili. La prima riguarda l'introduzione di contributi integrativi regionali alle polizze assicurative agricole, per rendere realmente accessibili gli strumenti di copertura contro le calamità naturali. Gli eventi climatici estremi non sono più un'eccezione, ma una condizione strutturale con cui le aziende sono costrette a confrontarsi. Senza un sostegno pubblico ai costi assicurativi, molte imprese restano scoperte e vulnerabili, esposte a perdite che possono compromettere la continuità aziendale.

La seconda priorità è il sostegno economico e finanziario alle aziende agricole in difficoltà, colpite da calamità, crisi di mercato e aumento dei costi di produzione. Servono misure rapide e mirate, come accesso al credito agevolato, strumenti di liquidità immediata e interventi straordinari capaci di evitare la chiusura delle imprese e la perdita di occupazione. Queste non sono richieste generiche, ma azioni urgenti che devono segnare una discontinuità nei primi 100 giorni di governo regionale. Coldiretti Puglia è pronta al confronto istituzionale, ma chiede risposte concrete, perché senza imprese agricole in grado di resistere alle crisi non c'è futuro per l'agricoltura pugliese né per il territorio.

Si tratta di fenomeni improvvisi e sempre più intensi che hanno causato danni concreti alle colture, alle strutture agricole e alle infrastrutture rurali. Campi allagati, raccolti compromessi, serre danneggiate e alberi sradicati sono solo alcune delle conseguenze registrate nelle diverse aree della Puglia. L'arrivo dell'inverno avviene quindi in un contesto già fragile, in cui le aziende agricole si trovano a fare i conti – conclude Coldiretti Puglia - non solo con il naturale rallentamento delle attività stagionali, ma anche con i costi e le perdite causate da un clima sempre più instabile. Una stagione complessivamente rientrata nella norma dal punto di vista dei valori medi, ma segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea. Eventi estremi che non possono più essere considerati episodi isolati, ma segnali evidenti di un cambiamento climatico che incide direttamente sulla produzione agricola e sulla sicurezza del territorio.
  • Coldiretti Puglia
  • Inverno
Un Natale che scalda il cuore
20 dicembre 2025 Un Natale che scalda il cuore
Il circolo PD della sezione di Canosa presenta profonde lacerazioni
20 dicembre 2025 Il circolo PD della sezione di Canosa presenta profonde lacerazioni
Altri contenuti a tema
Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia
Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato L’olivicoltura italiana resta un comparto strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e territoriale
La salute passa anche dalla tavola La salute passa anche dalla tavola La qualità nutrizionale degli alimenti nelle scelte d'acquisto
I prodotti della tradizione per le tavolate di Natale Turismo I prodotti della tradizione per le tavolate di Natale Investire sul cibo come elemento di convivialità e identità
La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne I piatti simbolo capaci di raccontare, in un solo assaggio, la stagionalità, la semplicità e il legame diretto con il territorio.
Puglia: Crescono i valori fondiari della terra Puglia: Crescono i valori fondiari della terra Si conferma "bene rifugio" per Coldiretti Puglia
Presepe 2025: Integrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro Presepe 2025: Integrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro La statuina realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso
Puglia: L’albero di Natale naturale torna protagonista nelle case Puglia: L’albero di Natale naturale torna protagonista nelle case Una scelta sostenibile e rispettosa della tradizione
Altri 3 PAT di Canosa: il coniglio della Festa di San Sabino, le “Scescelèdde” e il gelso
20 dicembre 2025 Altri 3 PAT di Canosa: il coniglio della Festa di San Sabino, le “Scescelèdde” e il gelso
L’agricoltura è pace, non guerra
20 dicembre 2025 L’agricoltura è pace, non guerra
Grandi prospettive per la FIDAL Puglia nel 2026
20 dicembre 2025 Grandi prospettive per la FIDAL Puglia nel 2026
Dalle Contrade all'Europa, il valore delle aree rurali e la forza della coesione
20 dicembre 2025 Dalle Contrade all'Europa, il valore delle aree rurali e la forza della coesione
Canosa-Foggia Incedit: per la continuità di risultati
20 dicembre 2025 Canosa-Foggia Incedit: per la continuità di risultati
La sesta provincia pugliese, un territorio vivace e complesso, che richiede grande attenzione e dedizione,
19 dicembre 2025 La sesta provincia pugliese, un territorio vivace e complesso, che richiede grande attenzione e dedizione,
Il ciclismo pugliese piange la scomparsa di Stefano Principale
19 dicembre 2025 Il ciclismo pugliese piange la scomparsa di Stefano Principale
Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato
19 dicembre 2025 Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.