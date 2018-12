Il sogno che si avvera!

A distanza di un anno circa, la canosina, attualmente residente aautrice di poesie in dialetto, in modo spontaneo e rapido, di facile lettura sui social è ritornata apresso la sede della Sezione delpresieduta dalper presentare la prima raccolta cartacea diIl sottotitolo è dedicato alla compiantavenuta a mancare l'anno scorso all'età di 77 anni, riportacome uno dei componimentiletti durante la presentazione avvenuta in mattinata a ridosso dialla presenza del pubblico, tra i quali molti tesserati ANCRI, il consigliere comunalee gli ex assessoriPer gli onori di casa ha preso la parola ilche ha presentato l'opera letteraria : """Le poesie di Grazia Mastrapasqua in dialetto viscerale canosino, raccontano storie del cuore, descrivono la storia della terra e della gente che la abita. Le parole sono pennellate sulla pennellate sulla tela on line che la comunità cannosina ha a disposizione di chiunque abbia voglia di descriverle. La semplicità e la scorrevolezza nella lettura fanno da padrone nelle sue poesie dense di contenuti. Permettono a chiunque di fruire la poesia senza incontrare alcun tipo di difficoltà di comprensione.Sognatrice, il sogno trasuda da ogni parola.Riportata in dialetto canosino con semplicità, rappresenta un dono che lei ha e che noi abbiamo scoperto con ritardo.. Ci piace la sua sincera e spontanea espressione di 'figlia della strada' , dove la stessa ha giocato, imparato a vivere, sofferto e cresciuta. Siamo orgogliosi e fieri della sua vena poetica."""La canosina(41 anni), collaboratrice domestica, molto commossa ma entusiasta di quanto realizzato, con il sogno che si è fatto realtà, ha salutato e ringraziato gli intervenuti e quelli in rete, dichiarando """Provo un'emozione così grande, attorno a chi ha creduto in me, è davvero bellissimo.che ride, che non ha paura di commuoversi eperché sono fatta così! Il mio essere non cambia, rimango sempre la ragazza semplice che tutti hanno conosciuto e amato. Un amore grande per mia madre, sperando che mi abbia perdonata. Un grande abbraccio ed un grazie immenso va a Cosimo Sciannamea, Nunzio Di Giulio, Nicla Basso, Bartolo Carbone, Savino Mazzarella, Enzo Princigalli che hanno creduto in me e che continuano a starmi vicino in questo mio percorso di vita! Grazie a mio figlio Ivan che mi sopporta e mi supporta, al mio compagno.grazie ai presenti e a chi non è potuto esserci. Grazie di cuore a tutti""". Un lungo applauso, la consegna di un mazzo di fiori da parte delle foto di rito, anche con tre ex assessori di Canosa, il video già in rete, i post, i like in simultanea hanno fatto da cornice all'esordio letterario della signora Grazia Mastrapasqua con la raccolta di "Poesie in vernacolo canosino", accompagnato da molti attestati di stima e affetto ricevuti nella diretta Facebook.A margine della cerimonia, sobria e per alcuni momenti commovente, ilscrittore per hobby ha commentato : """Ho conosciuto o Grazia Mastrapasqua, su FB, lei come me è iscritta alromotrice la canosina, docente che vive ad Arona.Grazia mi colpì subito, perché scriveva sempre in dialetto viscerale canosino, quasi mai in italiano. Chiesi a lei di tradurre una mia poesia 'il peperoncino' in dialetto, lo fece subito con maestria, da quel momento come un fiume in piena Grazia comincia a scrivere poesie in dialetto canosino , seguita da numerosissimi lettori sul web.Grazia compone di gettito; la sua 'penna' segue, istantanea e rapida, la sua poetica ispirazione, testi brevi o lunghi, sono metaforicamente generati da una fulminea magia poetica. Questa innata tensione fantastica è stata la molla che ha spinto la 'poetessa' a scrivere, nell'arco di così breve tempo, un gran numero di poesie, meritandosi apprezzamenti da persone di qualunque ceto sociale. Le poesie di Grazia Mastrapasqua spaziano in tutti i campi, dalla sua terra, all'amore, alla famiglia alla natura, toccando tutte le corde dei sentimenti.""" L'incontro culturale di stamane ha dimostrato ancora una volta partecipazione e senso di appartenenza al territorio, di interesse alle conoscenze di una cultura popolare autentica, nel segno del dialetto, il fil rouge che unisce i canosini nella vita quotidiana e sui social, luogo di incontro, confronto e condivisione.Foto a cura di