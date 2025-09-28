Il senatore Dario Parrini al Circolo PD di Canosa
Accolto dalla segretaria Nicoletta Lomuscio che ha presentato la Relazione sullo stato dell'arte del nuovo circolo PD

Canosa - domenica 28 settembre 2025 10.08
Una serata interessante e ricca di spunti alla presenza del Senatore Dario Parrini, commissario straordinario PD BAT giunto, lo scorso 26 settembre, a Canosa di Puglia presso la sede del Circolo cittadino. Dal mese di maggio 2025, a seguito delle dimissioni del Segretario della Federazione del Partito Democratico della BAT Lorenzo Marchio Rossi, la Segretaria nazionale del PD, sentita la Commissione nazionale di garanzia, ha nominato commissario il senatore Dario Parrini. Da capolista in Toscana del Partito Democratico alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato eletto al Senato della Repubblica, dove è Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.

L'incontro di Canosa è stato introdotto dal giovane Roberto Dell'Atte con cenni sulla attuale situazione della guerra in Ucraina e Palestina, cui hanno fatto seguito gli interventi : di Donato Barbera con una significativa testimonianza sul contributo di vite e di sofferenze che gli internati militari italiani si rifiutarono di combattere con i tedeschi contro altri italiani, tra cui suo padre Tommaso Barbera, insignito della medaglia d'onore agli internati militari nei campi di concentramento nazisti della seconda guerra mondiale. Poi è stata la volta di Gaetano Di Muro, ufficiale militare in congedo con testimonianze e vissuto esperienziale e di Antonella Gusmai con riflessioni sulle problematiche delle liste di attesa negli ospedali pugliesi. Per i saluti e gli onori di casa, ha preso la parola la segretaria Nicoletta Lomuscio che ha presentato la Relazione sullo stato dell'arte del nuovo circolo del Partito Democratico a circa un anno dalla sua nascita. Le considerazioni e determinazioni del Commissario Straordinario PD BAT, senatore Dario Parrini hanno concluso l'incontro alla presenza di iscritti, simpatizzanti e cittadini.
