Il senatore Dario Parrini al Circolo PD di Canosa

Una serata interessante e ricca di spunti alla presenza delcommissario straordinario PD BAT giunto, lo scorso 26 settembre, a Canosa di Puglia presso la sede del Circolo cittadino. Dal mese di maggio 2025, a seguito delle dimissioni del Segretario della Federazione del Partito Democratico della BAT Lorenzo Marchio Rossi, la Segretaria nazionale del PD, sentita la Commissione nazionale di garanzia, ha nominato commissario il. Da capolista in Toscana del Partito Democraticoè stato eletto al Senato della Repubblica, dove è Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.L'incontro di Canosa è stato introdotto dal giovanecon cenni sulla attuale situazione della guerra in Ucraina e Palestina, cui hanno fatto seguito gli interventi : dicon una significativa testimonianza sul contributo di vite e di sofferenze che gli internati militari italiani si rifiutarono di combattere con i tedeschi contro altri italiani, tra cui suo padre Tommaso Barbera, insignito della medaglia d'onore agli internati militari nei campi di concentramento nazisti della seconda guerra mondiale. Poi è stata la volta diufficiale militare in congedo con testimonianze e vissuto esperienziale e dicon riflessioni sulle problematiche delle liste di attesa negli ospedali pugliesi. Per i saluti e gli onori di casa, ha preso la parola la segretariache ha presentato la Relazione sullo stato dell'arte del nuovo circolo del Partito Democratico a circa un anno dalla sua nascita. Le considerazioni e determinazioni del Commissario Straordinario PD BAT, senatorehanno concluso l'incontro alla presenza di iscritti, simpatizzanti e cittadini.Riproduzione@riservata