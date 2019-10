presso la, si riunirà ilTale primo incontro servirà ad avviare le attività operative inerenti l'Accordo, in dettaglio si valuterà la partecipazione all'Accordo di ulteriori altri Enti ed Istituzioni; verranno stabiliti gli aspetti organizzativi e le modalità di convocazione delle riunioni, lo stato dell'arte riguardoe i finanziamenti destinati alla tutela delle aree archeologiche, e gli aggiornamenti riguardo il progetto C.ur.A., Corridoio Urbano Archeologico. All'incontro sono stati convocati i rappresentanti del Segretariato Regionale del MIBAC, della Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia e BAT, del Polo Museale della Puglia, dell'assessorato regionale all'Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali, della Basilica ConCattedrale di San Sabino e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per le Catacombe della Puglia."Abbiamo fortemente voluto l'Accordo di Valorizzazione del Patrimonio Storico Archeologico della nostra Città – spiega il sindaco di Canosa,– che lo scorso 31 luglio 2018 fu presentato alla città alla presenza del Sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gianluca Vacca.che non è, e non può essere esclusivamente demandata alle forze, alle risorse e alle competenze di un piccolo comune come Canosa. Questo non solo per una mera questione di risorse economiche ma soprattutto per la presenza di una normativa complessa e stratificata, in tema di tutela del patrimonio storico culturale e archeologico, che non permette ampi margini di manovra alle singole Amministrazioni Comunali, individuando soggetti in ambito regionale e nazionale quali veri attori della valorizzazione dei patrimoni archeologici presenti. Ad un anno di distanza dalla sottoscrizione abbiamo già raggiunto due traguardi molto importanti:Tali risorse messe a disposizione dal MIBAC permetteranno di raggiungere due obiettivi importanti, la realizzazione, finalmente, di un Museo in una struttura adeguata e fortemente voluta da tutta la Città e la sistemazione delle aree archeologiche. A questi finanziamenti si aggiunge il progetto C.Ur.A. finanziato per 1.300.000 euro, che prevede la realizzazione di un "corridoio archeologico-ecologico" che attraversando il centro della città di Canosa realizza una dorsale interna di spazi pubblici connettendo importanti aree archeologiche diffuse tra l'abitato ed i grandi complessi archeologici, consentendo a cittadini e visitatori di accedere a questi luoghi con percorsi alternativi alla viabilità carrabile, accoglienti e privi di barriere architettoniche. Con questo progetto la città si è dotata di uno strumento per realizzare progetti di spazi pubblici sia per i visitatori dell'ingente patrimonio archeologico che per il miglioramento dello spazio abitabile. Ad oggi, dunque, - grazie a 4.300.000 euro complessivamente finanziati possiamo finalmente dare una svolta alla fruizione di una parte del nostro ingentissimo patrimonio storico – archeologico".