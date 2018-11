Il Premio APP4Sud al progetto "Anna - La libreria che parla"

Il progetto pugliese targato Regione e Università di Barivince il, il contest online lanciato daper individuare e promuovere le migliori App che raccontano e valorizzano il territorio delle regioni del Mezzogiorno integrando tecnologia digitale con narrazione e coinvolgimento dell'utente. Anna è un'app semplicissima da utilizzare con qualunque dispositivo tecnologico e consente agli utenti di accedere, in qualunque momento, ai contenuti digitali disponibili sulla. L'obiettivo è diffondere la conoscenza relativa alle bellezze del patrimonio artistico e culturale di interesse turistico della Puglia spesso sconosciuto addirittura ai cittadini locali. "Siamo fieri di questo grande risultato - ha detto l'assessore regionale all'Industria turista e culturale della Regione Puglia- che è frutto di un grande lavoro di squadra. L'obiettivo di Anna, e più in generale l'obiettivo dell'assessorato, èa partire dai cittadini. Perché la cultura è un asset strategico per una regione che punta a crescere. E perchéHanno voglia di fare un'esperienza. Ecco che, allora, rendere il bagaglio di conoscenza anche portata di click, in un tempo in cui prescindere dalle tecnologie significherebbe essere tagliati fuori da una fetta imponente di mercato, è più che mai fondamentale".Anna è ai suoi primissimi giorni di vita ma è già operativa e per crescere ha bisogno di alimentarsi. Il suo cibo sono i dati e i sistemi digitali della Puglia, in particolare la, ne hanno tanti. Adesso non resta solo che ingegnerizzarli e portarli nel mondo del web semantico.è un progetto sperimentale ambizioso e sofisticato nato dalla collaborazione tra il laboratorio di Sistemi Informativi (SisInf Lab) del Politecnico di Bari e InnovaPuglia, e coordinato da Mauro Paolo Bruno, Dirigente Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia.