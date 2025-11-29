Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età

Di prima in prima! Novità assoluta al prossimo incontro culturale del lunedì all'diche vedrà all'opera una delegazione dell'Associazione la "Città che sorride" con. L'associazione di volontariatosi è costituita acon l'intento, tra gli altri, di alleviare le sofferenze e la tristezza quotidiana attraverso il sorriso. «Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non ci sia» Come ha scritto Hunter Doherty "medico e attivista sociale che nel 1971 ha fondato l'Istituto "Gesundheit!", dedicandolo allo studio di percorsi di umanizzazione della cura attraverso l'arte, il clowning, la musica e il teatro. L'associazioneè presieduta daGirasole)(Spaghetto) capo clown;(Aspirina),responsabile coordinatrice BAT Nord. Mentre, i componenti operativi a Canosa di Puglia sono: Mafalda Colagiacomo(Bum bum), Antonio Faretina (Scintilla), Nicola Quarto (Siringa), Costanza Papagna (Coccinella), Filomena Gazzillo (Tiramisù), Annamaria Fiore (Nannarella), Angela Petroni (Campanellino), Giulia Lombardi (Giuggiola) Nunzio Quarto (Ridolone), Eliana Lamanna (Rainbow), Francesca Paradiso (Ciuf ciuf) e Mara Di Giacomo (Sirenella). Tanto umorismo e interazione per promuovere il benessere emotivo e fisico della comunità anche attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale e dall'arte del clown "come stato di coscienza" per entrare in contatto con persone ospedalizzate o in difficoltà, per trasmettere allegria e felicità. In breve, la presentazione dell'incontro suche si terrà alledipresso l'ingresso in vico Felice Orsini sn a Canosa di Puglia. Il presidente dell'U.T.E. dottorrinnova l'invito alla comunità a partecipare all' incontro che propone tra gli obiettivi quello di migliorare lo stato d'animo e aiutare a gestire anche le emozioni negative come paura, tristezza e ansia, trasformandole in speranza, coraggio e gioia.