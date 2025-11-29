Clowntherapy
Il potere del sorriso!La magia della Clowntherapy all'Università della Terza Età

Interverrà l'Associazione la "Città che sorride"

Canosa - sabato 29 novembre 2025
Di prima in prima! Novità assoluta al prossimo incontro culturale del lunedì all'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia che vedrà all'opera una delegazione dell'Associazione la "Città che sorride" con "La magia della Clowntherapy: il potere del sorriso" . L'associazione di volontariato "La città che sorride" si è costituita a Trani nel 2017 con l'intento, tra gli altri, di alleviare le sofferenze e la tristezza quotidiana attraverso il sorriso. «Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non ci sia» Come ha scritto Hunter Doherty "Patch" Adams, medico e attivista sociale che nel 1971 ha fondato l'Istituto "Gesundheit!", dedicandolo allo studio di percorsi di umanizzazione della cura attraverso l'arte, il clowning, la musica e il teatro. L'associazione "La città che sorride" è presieduta da Rosa Montingelli(Girasole);Giuseppe Francavilla(Spaghetto) capo clown; Carmelinda Lombardi(Aspirina),responsabile coordinatrice BAT Nord. Mentre, i componenti operativi a Canosa di Puglia sono: Mafalda Colagiacomo(Bum bum), Antonio Faretina (Scintilla), Nicola Quarto (Siringa), Costanza Papagna (Coccinella), Filomena Gazzillo (Tiramisù), Annamaria Fiore (Nannarella), Angela Petroni (Campanellino), Giulia Lombardi (Giuggiola) Nunzio Quarto (Ridolone), Eliana Lamanna (Rainbow), Francesca Paradiso (Ciuf ciuf) e Mara Di Giacomo (Sirenella). Tanto umorismo e interazione per promuovere il benessere emotivo e fisico della comunità anche attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale e dall'arte del clown "come stato di coscienza" per entrare in contatto con persone ospedalizzate o in difficoltà, per trasmettere allegria e felicità. In breve, la presentazione dell'incontro su "La magia della Clowntherapy: il potere del sorriso" che si terrà alle ore 18,30 di lunedì 1 dicembre presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", ingresso in vico Felice Orsini sn a Canosa di Puglia. Il presidente dell'U.T.E. dottor Antonio Cioci rinnova l'invito alla comunità a partecipare all' incontro che propone tra gli obiettivi quello di migliorare lo stato d'animo e aiutare a gestire anche le emozioni negative come paura, tristezza e ansia, trasformandole in speranza, coraggio e gioia.
