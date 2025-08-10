Partito risorgimento-socialista-Puglia
Partito risorgimento-socialista-Puglia
Politica

Il partito Risorgimento Socialista Puglia per uno schieramento politico di alternativa democratica

Per dare sbocco politico alle esigenze di cambiamento per il ripristino e lo sviluppo dei diritti sociali

Puglia - domenica 10 agosto 2025
In vista delle prossime elezioni regionali, il partito Risorgimento Socialista Puglia è impegnato nella costruzione di uno schieramento politico di alternativa democratica per il governo della Regione Puglia, come già avvenuto cinque anni fa. Tale alternativa si pone come necessaria sia verso la destra conclamata ora al governo nazionale sia nei confronti della maggioranza regionale uscente, la cui etichetta di "sinistra" non corrisponde né in sede locale né in sede nazionale ai contenuti dell'azione politica effettivamente svolta, perché si inquadra in un ordine di discorso neoliberista. Alla formazione dello schieramento alternativo dovrebbero concorrere le forze che si prefiggono di ricreare le condizioni di una politica effettivamente democratica, centrata sugli interessi dei lavoratori e sui valori della Costituzione con l'apporto dei movimenti contro la guerra e il genocidio palestinese, per l'ambiente e l'acqua bene comune, insieme a quelle forze a livello locale coerenti con l'ispirazione di fondo dello schieramento proponente. Auspichiamo un fronte che superi tanto il minoritarismo inconcludente quanto il tipico opportunismo e trasformismo caratterizzato dal voto clientelare o comprato. L'obiettivo corrisponde alla necessità di dare sbocco politico alle esigenze di cambiamento per il ripristino e lo sviluppo dei diritti sociali, per la difesa dell'ambiente e per l' attuazione della Costituzione. Tali esigenze si manifestano, in ambito regionale e n azionale, con la eloquente critica del non voto e del disagio che s'annida anche tra coloro che si recano alle urne. Ai lavoratori e alle lavoratrici, ai dissidenti, a coloro che hanno a cuore la pace, il lavoro e l'ambiente "noi Socialisti chiediamo di collaborare con il nostro sforzo."
