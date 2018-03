Il paesaggio del fiume Ofanto bene comune

Nell'ambito delle iniziative per la, il 14 ed il 15 marzo prossimi, il Polo Museale della Puglia, Musei di Canosa e Canne della Battaglia, in collaborazione con la Provincia Barletta Andria Trani, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, il Comune di Canosa di Puglia, il Comune di Barletta e la Fondazione Archeologica Canosina, proporrà un convegno articolato in due giornate nel quale, attraverso interventi ed eventi site specific, sia possibile immaginare la costituzione di unarinsaldata da una agricoltura multi-funzionale e della valorizzazione dei beni culturali. Canosa e Canne della Battaglia, sedi di musei archeologici del Polo Museale pugliese, sono state individuate come, destinate ad accogliere postazioni informative relative alle attività che saranno programmate. L'evento ha anche il fine di prepararsi alla nuova stagione di programmazione regionale in materia di progetti di infrastrutture verdi, Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica regionale e l'avvio della elaborazione del Piano del Parco Naturale Regionale, per rendere più concreta l'idea di un Progetto di Paesaggio della Valle dell'Ofanto, raccogliendo riflessioni, ipotesi di progetto e forme di partenariato.Nelle due giornate di studio, suddivise tra Canosa di Puglia e Canne della Battaglia, saranno presenti studiosi, tecnici ed amministratori che con i loro contribuiti concorreranno a fornire spunti per la valorizzazione del paesaggio fluviale dell'Ofanto e delle specificità presenti. Questo convegno, inoltre, è il primo tra gli interventi previsti nell'ambito del finanziamento della legge del Fondo Speciale per Cultura e Patrimonio Culturale, la, per laValorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne.