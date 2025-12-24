Il Natale si festeggerà a "casa propria"

Natale- Capodanno Dolci
Puglia - mercoledì 24 dicembre 2025 9.44
Quest'anno i pugliesi spenderanno in media 180 euro a famiglia per le festività natalizie a tavola targate 2025, con un aumento del 13% rispetto a dicembre 2024, con la crescita dei costi legata principalmente alla fiammata di alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come pesce e dolci. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia, che segnala come a incidere maggiormente sulla spesa siano alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come molluschi, pesce e panettone, ma anche i prodotti lattiero-caseari. Ci sarà chi manterrà la spesa tra i 60 e gli 80 euro, ma anche chi supererà i 350 euro, complice l'aumento dei prezzi di molluschi e pesce, fresco e allevato, che registra rincari tra il 20 e il 30%. In controtendenza, invece, i prezzi dell'olio extravergine di oliva e di alcune verdure risultano in calo rispetto allo scorso dicembre.

Per il Natale 2025, la media dei commensali in Puglia si attesta tra 8 e 10 persone, con il 58% che festeggerà a casa propria e il 32% da parenti o amici. Solo il 6% opterà per ristoranti o agriturismi, mentre un 4% deciderà all'ultimo momento. Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione – osserva Coldiretti Puglia – con la maggioranza delle famiglie orientata verso piatti della cucina italiana riconosciuta patrimonio dell'Unesco, cercando un equilibrio tra portafoglio e qualità.

Nel menu della vigilia domina il pesce, mentre a Natale prevalgono carne, brodi e bolliti, arrosti e pesce fritto, senza dimenticare braciole al sugo o baccalà fritto, sempre accompagnati da verdure locali come rape stufate o lampascioni. Tra i dolci immancabili cartellate, mostaccioli, paste reali e frutta secca. A tavola trovano spazio anche regali enogastronomici, molto apprezzati per la tendenza a doni utili e per uno stile di vita che valorizza la tradizione, con ricette preparate personalmente per serate speciali.
