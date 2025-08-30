maltempo
maltempo
Territorio

Il maltempo colpisce la BAT

Sono saliti a 22 gli eventi estremi registrati nel solo mese di agosto in Puglia

Puglia - sabato 30 agosto 2025 10.34
Il maltempo ha colpito il territorio di molti comuni della BAT nel pomeriggio nello scorso venerdì 29 agosto. Da Barletta a Trinitapoli, Margherita di Savoia e Canosa di Puglia, strade e campagne allagate in poco più di trenta minuti con forti disagi al traffico urbano ed extraurbano. Sono saliti a 22 gli eventi estremi registrati nel solo mese di agosto in Puglia, fenomeni che combinati a un territorio idrogeologicamente fragile con l'89% del suolo a rischio, mettono pesantemente alla prova la tenuta della filiera agricola regionale. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ESWD, quando dal 1° agosto ad oggi su campagne, litorali e città si sono abbattuti tornado, bombe d'acqua, tempeste di fulmini e grandinate che hanno arrecato smottamenti, allagamenti e ingenti danni alle produzioni e agli impianti, con un bilancio sempre più critico se si pensa agli effetti combinati causati dalla siccità che attanaglia la regione da mesi. In Puglia 9 comuni su 10, pari all'89% del totale, sono a rischio idrogeologico anche per effetto del cambiamento climatico che aggrava lo stato di salute di un territorio già molto fragile per la cementificazione e l'abbandono, oltre che le distese di pannelli fotovoltaici a terra. A questa situazione non è certo estraneo il fatto che negli ultimi 50 anni è scomparso quasi 1 terreno agricolo su 3 (-30%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari a causa dell'abbandono e della cementificazione che rende le superfici impermeabili.

Risultano consumati ben 160mila ettari, di cui 28.149 a Foggia, 37.275 ettari a Bari, 39.739 ettari a Lecce, 11.105 ettari nella BAT, 19.989 ettari a Brindisi, 23.747 ettari a Taranto e a questa situazione non è certo estraneo il fatto che negli ultimi 50 anni è scomparso quasi 1 terreno agricolo su 3 (-30%) con la superficie agricola utilizzabile a causa dell'abbandono e della cementificazione che rende le superfici impermeabili. Per questo – continua la Coldiretti Puglia – va difeso il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne. Ma gli eventi climatici estremi mettono a repentaglio anche le 139 specie vegetali e 9 animali a rischio estinzione in Puglia, registrate come biodiverse, oltre 245mila ettari di aree naturali protette, di cui il 75,8% rappresentato da parchi nazionali – del Gargano e dell'Alta Murgia – e l'8,3% da aree naturali e riserve naturali marine. Occorre accelerare sull'approvazione della legge sul consumo di suolo attesa da quasi un decennio e che potrebbe dotare l'Italia di uno strumento all'avanguardia per la protezione del suo territorio, ma sono anche necessari – conclude Coldiretti - interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini per l'acqua piovana in modo da raccoglierla quando è troppa e usarla quando serve in modo da gestire gli effetti dei cambiamenti climatici e aumentare la capacità produttiva.
  • Maltempo
Canosa: Odori forti e sgradevoli
30 agosto 2025 Canosa: Odori forti e sgradevoli
Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba
30 agosto 2025 Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba
Altri contenuti a tema
Maltempo: tornado e grandine si abbattono su vigneti e oliveti Maltempo: tornado e grandine si abbattono su vigneti e oliveti Gli eventi meteorologici estremi stanno mettendo seriamente in difficoltà la tenuta della filiera agricola in Puglia
Maltempo: Si fa la conta dei danni Maltempo: Si fa la conta dei danni Coldiretti Puglia denuncia gli effetti disastrosi della tropicalizzazione del clima dopo la grandinata
Solidarietà e vicinanza agli ambulanti di Bisceglie Sindacati Solidarietà e vicinanza agli ambulanti di Bisceglie Ad Andria , un 'assemblea dopo il recente episodio causato dalle avverse condizioni meteorologiche
Bisceglie: si contano i danni per il maltempo che ha colpito gli ambulanti Sindacati Bisceglie: si contano i danni per il maltempo che ha colpito gli ambulanti La nota di Savino Montaruli, Presidente CasAmbulanti-UniPuglia
Maltempo: I forti venti spazzano via tendoni e serre Maltempo: I forti venti spazzano via tendoni e serre Ingenti danni nelle campagne pugliesi
Maltempo: grandinata in Puglia dopo le gelate Maltempo: grandinata in Puglia dopo le gelate Danneggiate le colture nei campi
Maltempo : Grandinate violente si sono abbattute in Puglia Maltempo : Grandinate violente si sono abbattute in Puglia E’ un bollettino di guerra nelle campagne
Gelate notturne : a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alte temperature Gelate notturne : a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alte temperature E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia
Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
29 agosto 2025 Giovane agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore
Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia
29 agosto 2025 Canosa: Nuova postazione 118 per tutto il periodo della vendemmia
Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
29 agosto 2025 Una battaglia vinta, una conquista di tutti.
I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
29 agosto 2025 I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori
Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
28 agosto 2025 Don Camillo, Peppone e il crocifisso che sorride
Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
28 agosto 2025 Truffe agli anziani: l’allarme resta alto
L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
28 agosto 2025 L’agricoltura può tornare a essere una delle attività più nobili e gratificanti per l’uomo
Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
28 agosto 2025 Santi nuovi perché non sono stati monaci o consacrati
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.