Il Giudice Rosario Livatino sarà Beato

"Ho accolto con grande gioia e commozione la notizia dellaFu Rosario Livatino a ricevermi quando arrivai ad Agrigento nel luglio del 1988 alla Procura della Repubblica di quella città. Fu lui ad insegnarmi i primi rudimenti del mestiere e fu lui a salutarmi nella cena d'addio nel luglio del 1990 quando fui trasferito a Brindisi. Gli sono debitore di insegnamenti straordinari. Fu un magistrato coraggioso e determinato che intuì la diffusione crescente e pervasiva della mafia nella vita sociale, economica e politica del Paese. Amava ripetere che "l'indipendenza del giudice è nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività. In ossequio a queste convinzioni conduceva la sua vita, riservatissima, nella casa che condivideva con i genitori. Non faceva mistero di una profonda fede cristiana, che conciliava rigorosamente con la laicità della propria funzione. Comprese, soprattutto, che la mafia è forte quando la politica è debole, quando la democrazia è debole. Quando i cittadini sono meno cittadini e sono più clienti o sudditi, è allora che la sovranità mafiosa fa sentire la sua violenza. Per chi rappresenta le istituzioni libere e sovrane del nostro Paese, guardare alla sua vita ed ispirarsi all'esempio di questo magistrato è un esercizio doveroso e utile. Oggi le idee di Rosario Livatino vivono nella coscienza civile e nel lavoro di tante donne ed uomini che, grazie anche alla sua testimonianza, scelgono quotidianamente di opporsi alla prepotenza, alla sopraffazione, alla violenza della criminalità". Sono le parole del presidente della Regione Pugliache, da magistrato, è stato collega di Rosario Livatino. Emiliano ha anche testimoniato nel processo di beatificazione.