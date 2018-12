Il giornale in diretta… Il mestiere di raccontare l’attualità

Primo appuntamento di dicembre con gliorganizzati dall'diche avrà luogo presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20. Per l'occasione, alledi,interverrà il giornalistadesul temanell'ambito del programma dell'anno accademico 2018-19 stilato e promosso dal presidente dell'U.T.E. dottorentusiasta di ospitare, dopo una lunga rincorsa, il giornalista canosino che l'anno scorso ha vintoilcon l'articolo dal titolonella Sezione «Un riconoscimento meritato e prestigioso per il giornalista(56 anni) giunto a coronamento dell'impegno profuso in questi anni di carrieratra la gente per osservare, ascoltare e raccontare i fatti nella maniera più asettica possibile, con i crismi della vecchia scuolapoi tu spettatore sarai in grado di farti la tua personale opinione" oltre a promuovere e valorizzarecon articoli di spessore, molto letti e apprezzati . Quest'anno con l'articolo intitolatopubblicato lo scorso 23 luglio daha scritto da par suo la storia digrazie alla somma raccolta nel 2001 dopo l'appello dell'attore per un intervento vitale e complicatissimo ad un bimbo barlettano che venne operato in tempo negli Stati Uniti, al Children's Hospital and Medical Center di Seattle che per la sua complessità non poteva essere eseguito in alcun centro italiano, per l'alto rischio di complicanze. Con la storia diil giornalistaha inviato gli auguri di compleanno al nonno degli italiani,davvero originali, ripercorrendo alcune tappe significative sugli incontri cone la sua generosa bontà. Nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E.ha ricordato che è in atto unper unateso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.