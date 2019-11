Il Generale Augelli, nuovo Comandante della Scuola di Polizia Economico Finanziaria

A Bari, nella mattinata odierna, presso la caserma "M.A.V.M. Giovanni Macchi", storica sede del Comando Regionale "Puglia" della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra iled ilIlnel rivolgere il proprio saluto di commiato al personale del Comando Regionale Puglia, ha espresso parole di apprezzamento per i brillanti risultati conseguiti dai Reparti pugliesi nel periodo di comando ed ha formulato, al Generale di Brigata Salvatore Refolo, un caloroso augurio di buon lavoro. Il nuovo Comandante Regionale Puglia, già Capo di Stato Maggiore presso lo stesso Reparto, ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli ed haLaha assunto l'attuale denominazione in sostituzione della precedenteper effetto dell'art.35, comma 8, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017,n.95, che ha altresì disposto lo stesso di cambio per i Nuclei di Polizia Tributaria del Corpo, ora denominati Nuclei di Polizia Economica Finanziaria .Scopo della modifica, è stato di rendere maggiormente evidente, anche sul piano formale, l'estensione delle competenze e delle proiezioni operative della Guardia di Finanza dagli originari ambiti prevalenti della tutela delle entrate erariali al più ampio contrasto a tutti gli illeciti economico-finanziari, tra cui le frodi sulla spesa pubblica, la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, la contraffazione, le proiezioni economiche della criminalità organizzata, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, i reati finanziari e societari, i traffici illeciti. Dal 2014, laè anche la sede della primaper la specializzazione degli investigatori finanziari esteri, nonchè, dall'agosto 2017, dell'che ha il compito di supportare i Paesi UE nella gestione delle frontiere esterne. La Scuola di Polizia Economico Finanziaria, inoltre fa parte del network delle Accademie di Polizia dell'Unione Europea(CEPOL), per la promozione della cooperazione transfrontaliera per la lotta alla criminalità.