Il dottor Sabino Luzzi canosino dell’anno

Sono state le memorabili musiche dia far da colonna sonora allache sabato scorso ha avuto luogo apresso le, nell'ambito di "o" e sotto il patrocinio del CDa par suo,diha presentato la cerimonia finale della consegna dei premi, alla presenza delle autorità cittadine tra le quali: il sindaco di Canosa,il presidente del consiglio comunaleil consigliere Regionalementre tra gli ospiti, il professore l'architetto. Come da tradizione consolidata, nel corso della serata, sul palco sono saliti i componenti del(presidente), Don Felice Bacco; Bartolo Carbone, Mariateresa Conte, Cosimo Malcangio, Marco Tullio Milanese, Tonia Rotondo, Maria Teresa Pellegrino, Titti Quagliarella, con l'ausilio delle hostess Laura Scaringella e Giorgia Pugliese, mentre dietro le quinte Serafino Morra, Rita Germinario, Mimmo Giuliani e Antonio Capacchione.E' stato osservato un sentitocomponente del Comitato Premio Diomede e webmaster dell'omonimo sito on line, venuto a mancare di recente alla presenza dei figli Cosimo e Michele. Quest'anno, illa pandemia che ha fermato l'Italia e il mondo intero provocando lutto e dolore a tutta la comunità. Il premio è stato consegnato a, che ha ricordato quei giorni terribili di lockdown, di isolamento, di quarantena, di fraterna preghiera per " i nostri fratelli defunti che non hanno avuto l'accompagnamento di una dignitosa celebrazione funebre", esprimendo vicinanza e solidarietà a tutti i familiari per la perdita dei propri cari.ha consegnato ilalneurochirurgo presso la Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia, ricercatore in Neurochirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia e Dottore di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari, per le "competenze e la professionalità, abnegazione e studio, accompagnate da spiccate doti umane e relazionali per la nobile mission medica attraverso il dialogo e l'ascolto per lenire le sofferenze degli ammalati negli anni e durante la pandemia Covid-19." Ilche ha salutato e ringraziato tutti i presenti, complimentandosi con il Comitato Premio Diomede per aver dedicato questa edizione al Covid-19. Ha inoltre invitato a non abbassare la guardia, non si deve dimenticare quanto accaduto in questi mesi difficili di pandemia che ha visto tutto il personale medico sanitario impegnato a combattere un virus sconosciuto, sovvertendo i ritmi di lavoro e a prendere decisioni rapide e drammatiche: "la morte di un paziente è una sconfitta".Non da meno l'intervento del direttore sanitaridottorche ha ricevuto il Premio Diomede 2020, Sezione Aufidus, in rappresentanza dell– qualificato comeSono saliti sul palco per il meritato riconoscimento anche: il dottor(Direttore medico malattie infettive), la dottoressa(Direttore medico Unità Operativa Complessa-Anestesia e rianimazione) e lali delegata dal dirigente dottor(Direttore medico Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale del Presidio Ospedaliero Trani- Bisceglie).n questi mesi hanno lavorato con abnegazione e dedizione "al servizio della comunità dimostrando competenze, capacità, responsabilità e tanta umanità per affrontare la pandemia mondiale del coronavirus".Tanti applausi al Cavaliere della Repubblicache ha ricevuto ilper l'eccellente divulgazione informativa su temi linguistici-storici-religiosi-di costume e anche sul coronavirus, attraverso i media, dalla carta stampata al web, promuovendo il territorio e la sua amata Canosa. Ilconsegnato all'architettoe al dottorè stata l'occasione per parlare di due settori come l'arte e i vivai duramente colpiti dal lockdown ma i due testimonial hanno dato il loro entusiasmo, le loro capacità per la ripresa delle attività con opere che ne hanno parlato i media.Riconoscimenti sono stati consegnati a :con Bartolo Carbone;con Claudia Vitrani che ha presentato un video sui quei giorni terribili vissuti a Canosa;con il presidente Elia Marro;con Mauro Robbe(presidente) e Dario Scaiola(past president);con Giovanni Gallotta e Ilaria Tripolino econ Nunzia Sorrenti per il notevole impegno ed efficace lavoro svolto volontariamente in piena pandemia. Nonostante le difficoltà logistiche organizzative per le restrizioni Covid e la temperatura scesa improvvisamente negli ultimi giorni anche questa edizione passerà agli annali per il tema affrontato grazie agli autorevoli contributi forniti dai premiati e dagli ospiti intervenuti. Grande merito al direttore artisticodie agli artisti, ilal pianoforte e ilche hanno incantato il pubblico in platea.