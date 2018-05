Il dono della profezia, da dom Helder Camara a Papa Francesco

Laorganizza per giovedì, 24 maggio 2018 presso lin via Bottego, 36 – Andria (possibilità di parcheggio) , alle ore 19.30 un incontro di riflessione – testimonianza con, monaco benedettino brasiliano. Il tema dell'incontro sarà ""., vescovo brasiliano, plasmato dallo Spirito quale uno degli artefici del Concilio Vaticano II, è stato ospite nella città di Andria a metà degli anni 80. Anticipatore di temi e prassi pastorale, il servo di Dio ha una sua continuità in testimoni del nostro tempo comeè stato definitoper la scelta pastorale. L'incontro metterà a fuoco proprio la dimensione della profezia, mai assopita nella Chiesa e pronta a risvegliare coscienze e impegno in molti credenti e ad essere al passo con i tempi.monaco benedettino brasiliano, eco-teologo della liberazione, biblista e scrittore, è stato già ospite della Diocesi di Andria nel settembre 2004. Grazie alle sue parole, la Caritas diocesana ha potuto sviluppare negli anni una attenzione alla Custodia del Creato giungendo a definire il progetto Green Life. Barros ha 73 anni. Entra nel monastero benedettino di Recife a 18 anni. Nel 1969 viene ordinato sacerdote proprio dall' arcivescovo, di cui diviene stretto collaboratore della pastorale giovanile e l'ecumenismo. Dopo aver passato vari anni nel monastero di Recife si sposta in quello di Curitiba per poi fondare, 30 anni fa, insieme ad altri monaci, il, nel centro del Brasile. E' stato tra i fondatori delassessore della Commissione Pastorale della Terra (C.P.T.) e della Comunità Ecclesiali di Base (C.E.B.s), espressioni della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani (C.N.B.B.). E' segretario dell'Assett (Associazione Ecumenica dei Teologi del Terzo Mondo): Africa, America Latina e Asia. Ha scritto 56 libri, di cui 17 editi in Italia. La sua formazione e competenza spirituale e teologica consentiranno anche una breve riflessione sul Sinodo Panamazonico indetto da papa Francesco per il 2019.L'incontro, aperto a tutti, offrirà la possibilità di ascoltare una voce fresca e giovane come quella di Papa Francesco e consentirà un ulteriore approfondimento della coscienza civica, di una cittadinanza attiva e di una testimonianza della fede per la giustizia, la pace e custodia del Creato.Per informazioni inviare mail: andriacaritas@libero.it o contattare l'utenza telefonica