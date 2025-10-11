Vito Malcangio Don Michele Pace
Vita di città

Il dialogo alla base dell’attività politica ed amministrativa di un primo cittadino

Il sindaco di Canosa Vito Malcangio ha incontrato la comunità della Parrocchia di Gesù Liberatore

Canosa - sabato 11 ottobre 2025 22.13
"Ho sempre reputato il confronto ed il dialogo alla base dell'attività politica ed amministrativa di un primo cittadino ed è per questo che nella serata di ieri, ho avuto modo di incontrare la comunità della Parrocchia di Gesù Liberatore in zona 167." Ha dichiarato il sindaco di Canosa Vito Malcangio a margine dell'incontro: "É stata questa l'occasione per scambiare idee, critiche, accorgimenti, raccontando quanto é stato fatto in questi tre anni e ciò che andremo a concretizzare nei prossimi. Ho sentito l'esigenza, dal profondo dell'animo, di incontrarvi, guardarvi negli occhi, di stare in mezzo a voi, di comprendere quali siano le difficoltà che quotidianamente vengono riscontrate. É stata una serata costruttiva, che mi ha permesso di comprendere ancora meglio in quale direzione andare. Ringrazio per questo Don Michele Pace, che senza indugio, casualmente, durante un convegno, ha risposto positivamente a questa mia proposta. Il ringraziamento va anche alla comunità che mi ha accolto come fossi uno di loro, facendomi sentire a casa. Diversi sono i risultati raggiunti in questi anni, diversi quelli ancora da conseguire. Continueremo a lavorare - conclude il primo cittadino - duramente per il bene della città e dei nostri figli."
