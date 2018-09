Prodotti vitivinicoli: in corso le vidimazioni dei documenti accompagnatori

Fino, per l'espletamento degliper la campagna 2018 l'delsito in via Falcone, 134, osserverà il seguente orario di servizio: daldallee dalle; il sabato dalle; ladalleSulla base di quanto prevedono ildel Consiglio e il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto, con il decreto datato 2 luglio 2013, a fornire le disposizioni nazionali applicative degli atti comunitari. Il decreto, con l'obiettivo di attuare una semplificazione delle norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo all'abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni precedenti decreti, ha stabilito le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul territorio nazionale siano scortati da un documento di accompagnamento, in conformità con le norme dell'Unione europea. Il(è una modifica del Reg. CE 436/2009 sui documenti di accompagnamento del settore vitivinicolo) in vigore dall', ne stabilisce le nuove regole. E' obbligatorio scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo con un documento di accompagnamento opportunamente vidimato o registrato, nei casi in cui la vendita non sia soggetta ad accise o dove non sia sancita una esplicita esenzione.