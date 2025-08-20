Colonnello Andrea Di Cagno G. di F. Barletta
Il Colonnello Andrea Di Cagno è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

A Barletta, la cerimonia di avvicendamento alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia

BAT - mercoledì 20 agosto 2025 16.41
Nella mattinata odierna a Barletta ha avuto luogo, presso la Caserma "Fin. M.A.V.M. Giovanni De Santis", la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tra il Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, che continuerà nell'incarico di comandante del Nucleo PEF, ed il Colonnello Andrea Di Cagno, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia. Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, dopo aver ringraziato il Tenente Colonnello Bifero ha rivolto al Colonnello Andrea Di Cagno un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico. Il Colonnello Andrea Di Cagno(58 anni), coniugato, si è arruolato nel Corpo nel 1993. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali del Corpo sia presso Reparti operativi che presso lo Stato Maggiore del Corpo. Fino a luglio 2022, è stato Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. Dal luglio 2022 al luglio 2025, è stato Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, da dove proviene. È laureato in Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.Ha frequentato, tra gli altri, svariati corsi di perfezionamento e specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee; è insignito dell'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.
