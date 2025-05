Il Circolo del PD di Canosa si candida ad un ruolo attivo e propulsore

che ha riferito della nomina deli, quale commissario nominato dalla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico e figura autorevole a guidare la fase di transizione e rilancio del PD nel nostro territorio, anche in vista delle prossime elezioni referendarie e regionali, nella serata dello scorso 24 maggio, si è riunita la segreteria dipresso la sede in via Caio Gracco, n.4 per prendere atto del nuovo stato di transizione e rilancio del "nostro partito del quale mai dobbiamo dimenticare i valori e le fondamenta democratiche." I componenti della segreteria disono:, Dott. Samuele Pontino– Arch. Biagio D'Ambra-Dott. Michele Prisciandaro Avv.Mara Saracino, Avv Mariangela Metta, Dott Roberto Del Latte, Stefania Di Pietro. All'incontro hanno presenziato l'Assessore Regionale ai Trasportiil Consigliere Provincialee numerosi altri componenti del Direttivo e iscritti al circolo. "Il Circolo del PD canosino si candida ad un ruolo attivo e propulsore del nostro territorio spalancando le porte a quanti si riconoscono in esso. A tutti un sentito ringraziamento."ome riporta la nota della segreteria del circolo PD di Canosa di Puglia.