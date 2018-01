Il centrodestra ed il rebus del candidato al collegio per l'uninominale alla Camera

L'impossibilità didi candidarsi alle politiche delha creato una situazione di stallo per quanto riguarda la designazione dei possibili candidati all'interno dello schieramento del centro destra.Paradossalmente, il problema che è sorto all'interno del centro destra andriese, il più forte numericamente tra le quattro città del, oltre adnon è più tanto sapere se il(Si se supererà il vaglio della piattaforma Roussou) o quasi sicuramente laquanto chi candidare tra i propri esponenti.Vediamo di fare un po' di chiarezza. Il seggio in questo collegio parlamentare spetterebbe ache, a quanto pare, non avrebbe intenzione di cederlo agli altri partners della coalizione. Dopo Nicola Giorgino, il più importante del partito diul territorio è il capogruppo consiliare alla regioneche, a quanto si mormora, non avrebbe ancora sciolto la riserva se candidarsi nell'uninominale, ma eventualmente, solo se lo chiederà il partito come riempilista, al pari dei suoi colleghi del parlamentino regionale, nel più vasto collegio del proporzionale oppure al Senato.Orbene, se dovesse permanere il "niet" di Nicola Marmo, una ipotesi potrebbe essere quella delper la quale molti dei consiglieri del centro destra hanno chiesto di fare un passo indietro da tale carica, per la nota vicenda della conduzione del consiglio comunale. Non è più un mistero per nessuno che tra il(e non solo lui)Ecco allora la possibile soluzione: pur di non vedere la Di Pilato possibile concorrente, barattare questo collegio con un altro e sostenere le ambizioni romane del canosinoconsigliere regionale diLa vicenda sarebbe già sul tavolo died il Commissario regionale di Forza Italia ha il suo gran bel da fare per cercare di trovare una soluzione a questa delicata vicenda. Infatti, se Forza Italia non dovesse avere un propriopotrebbe favorire ilconsiderato cheanche come candidata di campanile, sempre checontinui a dissuaderedallo scendere in campo. Va altresì aggiunto che questo collegio ha come parlamentare uscentee comunque, bisognerà sempre confrontarsi con Direzione Italia (che ormai fa parte condella quarta gamba del centrodestra), facendo un passaggio politico, sia pure di confronto.Al momento i vertici provinciali e comunali di Forza Italia, confidando nelle buone proiezioni che sancirebbero un successo per il ri-unito centro destra italiano, sulla vicenda Marmo o Di Pilato tacciono, glissando l'argomento, pur sapendo che in questa competizione importante apporto sarà dato dalle quote rosa.La palla potrebbe spostarsi quindi dadove a quanto sembraè intenzionato a prendere visione collegio per collegio dei candidati da presentare.