Il buio nell'oscurità di Riccardo Filograsso

La Fidapa BPW Italy- Sez. di Canosa di Puglia, l'Inner Wheel e l'IDAC inaugurano la rassegna di narrativacon un meeting che diviene anche evento formativo per la classe forense locale. Il primo incontro è in calendario, allepresso Palazzo Fracchiolla-Minerva, sede del, sito in Piazza Vittorio Veneto, aIn un'ottica collaborativa tra associazioni, finalizzata alla crescita della Città, esse si fanno promotrici di questo incontro accolto con grande interesse dall'Associazione avvocati, dall' Associazione Donne Giuriste Italia (A.D.G.I.) circondario di Trani e dal Centro antiviolenza "RiscoprirSi…" di Andria, che ne hanno entusiasticamente concesso il patrocinio. In questa prestigiosa sede sarà presentato il primo libro dell'iniziativa, dal titolodiche delinea l'anaffettività nella sfera delle relazioni familiari, la violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne, il coraggio e la ribellione come strada per la felicità, le piaghe aperte dell'amore negato. I risvolti civili e penali della tematica saranno l'oggetto del corso per avvocati, che si svilupperà contestualmente, per cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha concesso l'accreditamento. Dopo i saluti delle Presidenti delle associazioni interessate,e quelli degli Avvocatirispettivamente presidenti dell'Associazione avvocati e dell'A.D.G.I., sarà presentato lo scrittore Riccardo Filograsso che introdurrà il suo libro. A seguire interverranno l'Avv. Stefania Campanile, consigliera per le pari opportunità della Provincia BT e l'Avv. Roberta Schiralli, presidente A.D.G.I., socia e consulente legale CAV "RiscoprirSi…" per la trattazione dei risvolti giuridici sul tema. "Quando la letteratura si fa strumento per discorrere di problematiche attuali e ancora irrisolte e delle loro pesanti ripercussioni sulla vita degli individui, - sottolinea la Presidente Fidapa- essa svolge una funzione sociale e noi come associazione cerchiamo di promuoverne le istanze". La Presidente Inner Wheelspiega "L'incontro che si terrà mercoledì mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema, quello della violenza sulle donne che ha raggiunto traguardi forse mai superati ed è per questo che ci si auspica che manifestazioni come questa siano sempre più numerose". La Presidente IDAC,conclude la presentazione dell'evento di mercoledì 11 aprile : "Il dialogo tra le associazioni e la conseguente sollecitazione di iniziative comuni nascono dalla volontà di impegnarsi per la crescita culturale di un territorio, crescita che è l'unica fonte autentica di sviluppo". Dopo l'incontro sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dei Vescovi che ospita l'evento di notevole interesse culturale e formativo per la collettività.