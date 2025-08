Il  “Big Day” della Banda "G. Verdi" di Canosa di Puglia

Il "Big Day" è arrivato per lache sarà impegnata nell'arco della prima giornata dellain onoreSant'Alfonso Maria De' Liguoridella Beata Vergine Della Fonte. Nella tarda mattinata odierna ha tenuto un concerto sulla cassa armonica della villa comunale di Canosa di Puglia con un pubblico di intenditori e amanti della musica che ha applaudito al termine dell'esibizione. Alle ore 19.30, del 1° agosto accompagnerà la processione per le vie della città con i simulacri dei Santi Patroni. Sarà possibile vederla all'opera lungo il seguente itinerario della processione: Corso San Sabino, Via Imbriani, Piazza Terme, Via Kennedy, Via Marconi, Via Orsini, Piazza Boemondo, Via Bovio, Via Rossi, Via Oberdan, Via Matteotti, Piazza della Repubblica, Corso S. Sabino, Cattedrale San Sabino. Gran finale alledi oggi con ildiretta dal, dal responsabile artistico, e gli ospiti d'eccezione ile ilnell'ambito del programma delle celebrazioni a cura del Comitato Feste Patronali.La banda canosina, ritenuta una delle più importanti del territorio, si è distinta negli anni per l'armonia dei suoni e la sinfonia degli strumenti attraverso il vasto repertorio proposto comprendente marce tradizionali e sinfoniche, brani impegnativi e di effetto nelle manifestazioni di piazza e nei teatri, nelle feste patronali, nei riti della Settimana Santa pugliese, nelle processioni religiose e soprattutto nei concerti tanto attesi all'interno della Cassa Armonica, luogo di forte valenza culturale e sociale per la comunità locale. Laè statansignita nel 2011 del riconoscimento di "Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse comunale" nell'ambito delle manifestazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e delnel 2024 per le eccellenze del territorio pugliese. La"portatrice di quella pace e serenità che solo la musica può infondere", si è imposta all'attenzione della stampa locale per le virtuose pagine musicali che in questi anni ha regalato al pubblico sempre più esigente e social.