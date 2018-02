II lavoro è una priorità

Lo chiede, Consigliere regionale e capogruppo in Regione Puglia di Art.1 - Mdp Leu. "I dati ufficiali ci restituiscono una fotografia con molte ombre poche luci. Ciò richiede un doveroso intervento di coloro che hanno a cuore i diritti dei cittadini e dei lavoratori affinché si faccia promotore di azioni che possano salvaguardare non solo l'occupazione, ma anche la dignità del lavoro. Un Governo - prosegue- che regala alle imprese, soprattutto a quelle del nord con sede legale all'estero, 60 miliardi e che mercifica il capitale umano attraverso l'introduzione dei voucher, lede la dignità dei lavoratori. Soprattutto dei più giovani". "Un Governo serio, che ha a cuore i temi del lavoro e della dignità, - continua- dovrebbe porsi il problema di come gestire questo fenomeno in via di espansione. Il vero dramma è che questo tema, quello del lavoro, è stato sottratto dalle responsabilità della politica che ha perso il suo primato con conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. È nostro compito - conclude- affrontare con serietà e lungimiranza queste problematiche che affliggono il Mezzogiorno.mettendo in atto un grande piano straordinario per il lavoro che guardi con attenzione ai giovani, ai laureati, alle nostre più preziose risorse".