I vini di Puglia in tour

CANTINE PARTECIPANTI A MERANO WINE FESTIVAL

CANTINE PARTECIPANTI ALL'EVENTO BIBENDA

CANTINE PARTECIPANTI ROADSHOW IN ENOTECA MILANO

OLEIFICI PARTECIPANTI EVENTO BIBENDA E ROADSHOW IN ENOTECA MILANO

Al via il programma promozionale targato, che per tutto ilporterà nelle città diuna ventata di Puglia, con esclusive degustazioni, eventi a tema e laboratori sensoriali dedicati ai vini e agli evo di qualità del Consorzio, in collaborazione con. "Ci aspetta un mese molto intenso - dichiara la presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia- ma siamo entusiasti all'idea di raccontare i grandi autoctoni e le denominazioni d'origine pugliesi a un pubblico di alto profilo, all'interno di location uniche. Nel caso di Merano si tratta di un debutto assoluto per il nostro Consorzio, in una cornice d'élite che storicamente seleziona i suoi ospiti con grande accuratezza, mentre a Roma e Milano riproporremo due tipologie di evento che grande successo hanno riscosso nelle scorse edizioni".Si parte con il, la prestigiosa manifestazione enologica, giunta alla sua, che riunisce ogni anno il gotha dell'alta qualità vitivinicola, come momento d'incontro tra i migliori produttori e i consumatori d'élite del mondo enogastronomico. Ildebutta in questa cornice d'eccezione con una serie di attività in collettiva nell'area", spazio polivalente dedicato all'approfondimento e all'esplorazione dei diversi territori vitivinicoli italiani. Primo appuntamento il, alle, con la masterclass dedicata agli autoctoni della, per un viaggio attraverso alcune delle denominazioni storiche della Puglia, con la degustazione guidata di etichette da. Si prosegue sabatocon la masterclass dedicata ai vitigni autoctoni del, che presenterà in degustazione le migliori declinazioni del vitigno storico del territorio, il.. L'esperienza dei Vini di Puglia in terra altoatesina si concluderà ad ora di pranzo, in un'atmosfera più conviviale, con un light lunch a tema, in cui le migliori etichette dei soci del consorzio saranno raccontate in abbinamento aia tema proposti dallo chef resident di The Circledel ristorante Le Due Torri - Verona.Seconda tappa del viaggio del Movimento Turismo del Vino Puglia sarà Roma, il(Via A. Cadlolo, 101) per: una giornata dedicata alle migliori produzioni della nostra regione organizzata in collaborazione con laDue i momenti che caratterizzeranno l'evento Bibenda.il, per un viaggio ideale attraverso i principali territori vitivinicoli della regione: venti i banchi d'assaggio delle aziende socie, dove esperti, addetti ai lavori consumatori e winelovers amici di Bibenda potranno degustare e apprezzare un'ampia selezione di vini delle aziende partecipanti. In degustazione una selezione di extravergine delle aziende di. In contemporanea, dalle, prenderà il via il seminarioaperto a giornalisti, trade e sommelier. Moderato da, docente della Fondazione Italiana Sommelier e redattore Bibenda, l'incontro sarà articolato in quattro face to face tra otto esponenti del mondo vitivinicolo pugliese, che metteranno a confronto in quattro degustazioni alla cieca le diverse declinazioni territoriali dei vitigni autoctoni. La prima delle quattro sessioni sarà dedicata ai, con il confronto tra rosato da Bombino Nero e rosato da Negroamaro; nella seconda spazio invece al, per apprezzarne tutte le sfumature in un vino giovane e in una riserva; la terza parte vedrà confrontarsi, mentre la quarta e ultima attraverserà due diverse interpretazioni del, una più moderna e una più classica.La terza ed ultima tappa delle iniziative promozionali dedicate ai Vini di Puglia vedrà come location. Torna - dopo il successo delle scorse edizioni del 2009, 2011, 2013 e 2015 - il. Dal, infatti, le etichette dei soci del Consorzio torneranno a conquistare Milano, per raccontare la tradizione vinicola pugliese e far conoscere i nuovi prodotti, dalla Daunia al Salento, a winelovers, enotecari, appassionati vecchi e nuovi., selezionate tra gli storici templi del vino del capoluogo lombardo, che ospiteranno i vini del MTV Puglia e gli EVO dei frantoiani di Buonaterra, con vetrine dedicate, corner promozionali e degustazioni a tema. Ad aderire all'iniziativa le enoteche(Via Solferino, 42)|(Via Friuli, 15) |(Via Leone Tolstoi, 49) |(Via Lomellina, 48) |(Via Raffaello Sanzio, 16) |(Corso di Porta Romana) |(Corso San Gottardo, 13) |(P.zza Sant'Alessandro, 3) |(Via Carlo Caneva, 4 Zona Sempione) |(Via Caminadella 15).In ogni tappa del road show, MTV Puglia metterà a disposizione anche guide ecartaceo, da portare a casa per preparare la prossima gita enoturistica nella bella e buona Puglia. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi in programma sono disponibili su www.mtvpuglia.it e sui canali social del Movimento (Facebook, Twitter e Instagram), seguendo gli hashtag ufficiali degli eventi:(Merano Wine Festival),(Roma) e(Milano). L'iniziativa è inserite nella più ampia programmazione progettuale dal titolo, presentata dal Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia a valere sul fondo del PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".- Andria |- Ruvo di Puglia (Ba) |- Turi (Ba) |- Leporano (Ta) |- Manduria (Ta) |- Carovigno (Br) |- Guagnano (Le) |- Galatina (Le) |- Depressa di Tricase (Le) |- Tuglie (Le).- Apricena (Fg) |- Minervino Murge (Bt) |- Minervino Murge (Bt) |- Canosa di Puglia|- Andria |- Andria |- Ruvo di Puglia (Ba) |i - Turi (Ba) |- Gioia del Colle (Ba) |- Crispiano (Ta) |- Leporano (Ta) |- Manduria (Ta) |- Manduria (Ta) |- Torricella (Ta) |- San Donaci (Br) |- Carovigno (Br) |- Guagnano (Le) |- Guagnano (Le) |- Galatina (Le) |- Tuglie (Le).- Apricena (Fg) |- Andria |- Andria |- Ruvo di Puglia (Ba) |- Turi (Ba) |- Crispiano (Ta) |- Taranto |- Leporano (Ta) |- San Giorgio Ionico (Ta) |- Manduria (Ta) |- Manduria (Ta) |- Torricella (Ta) |- Carovigno (Br) |- Galatina (Le) |- Nardò (Le) |- Depressa di Tricase (Le) |- Tuglie (Le).- Andria |- Palagiano (Ta) |- Palagianello (Ta) |- Ostuni (Br) |- San Michele Salentino (Br) |urino - Squinzano (Le).