I tamponi analizzati da Francesca Di Muro

Prosegue il viaggio on line negli atenei italianicon le sessioni di laurea attraversoDa Milano a Bologna, poi Roma, Chieti ed oggi in Puglia, a Bari edove la studentessa(24 anni) ha ultimato il corso di studi inpresso l, con ilNel primo pomeriggio, dalla postazione di casa a, la giovane studentessa ha discusso la tesi dal titolocon la relatrice, professoressaA margine della proclamazione,già studentessa del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa, ha esposto alcuni dettagli della tesi : "ma i meccanismi patogenetici del danno renale, in questi pazienti, non sono ancora ben definiti. Prove crescenti suggeriscono che l'aumento degli acidi grassi liberi (FFA, dall'inglese Free Fatty Acids), associato all'obesità, possa giocare un ruolo chiave nel determinare il danno glomerulare caratteristico dell'ORG (dall'inglese Obesity Related Glomerulopaty). Infatti i FFA, a concentrazioni osservate nei pazienti obesi, inducono stress ossidativo nei podociti, causando infiammazione e disfunzione cellulare, con un meccanismo analogo a quello con cui, nel diabete, l'iperglicemia causa danno renale. Lo scopo di questo studio è determinare se la produzione di ROS(dall'inglese Reactive Oxygen Species), indotta a livello renale da concentrazioni di FFA patologiche, rimanga elevata anche dopo che i FFA si normalizzino, così come dimostrato perPer l'occasione, la neo laureataha inoltre spiegato gli sbocchi professionali del: "Si tratta di un ambito sanitario vario, interessante e dinamico.ed in particolare di biochimica, di biochimica clinica e biologia molecolare, di microbiologia, virologia e parassitologia, di immunologia, delle metodologie diagnostiche di patologia clinica, di ematologia e oncologia, di citologia e di istopatologia, di anatomia patologica, della medicina legale, della genetica medica, della medicina trasfusionale, di farmacologia e tossicologia, delle scienze della medicina di laboratorio e della bioingegneria.".In piena emergenza sanitaria da COVID-19,"Esiste una vasta gamma di tamponi, in ambito microbiologico, particolarmente interessante per la nostra manualità," – specificaogni tampone richiede i suoi tempi tecnici di esecuzione e le sue metodiche, ciascun tampone ha una sua applicazione. Ad esempio quello che si sta effettuando attualmente per ilIl test di biologia molecolare, eseguito invece dal tecnico, - continuasi potrebbe effettuare o su escreato (muco/catarro espulso dalle vie aeree inferiori), o. Si effettua estrazione degli acidi nucleici per individuare la presenza dell'RNA(dall'inglese RiboNucleic Acid) virale della famiglia dei Coronavirus. In caso di positività si procede con la ricerca dei marcatori genetici specifici del SARS-CoV-2, responsabile dell'infezione COVID-19".Esauriente nelle spiegazioni la neo dottoressapassa ai ringraziamenti rivolti "a tutti coloro che hannosupportandomi in questo meraviglioso percorso universitario, non soltanto di approfondimento delle conoscenze scientifiche, ma anche di crescita personale e professionale. In primis, vorrei ringraziare larelatrice della mia tesi. Oltre ad avermi guidata nella stesura della tesi, mi ha fornito la possibilità di svolgere un tirocinio formativo in un interessante laboratorio dinamico, permettendomi di acquisire competenze, skills sul campo ed un prezioso bagaglio di conoscenze. Un ringraziamento davvero speciale alle mie instancabili fonti di supporto: aper i vostri insegnamenti, per i vostri saggi consigli, per ogni sforzo, per la fiducia, per la costante presenza, pazienza e comprensione, per il sostegno che mi ha permesso di portare a compimento gli studi, per avermi spronata, incoraggiandomi, nei momenti di difficoltà, per le ansie che vi ho trasmesso e per aver sopportato tutte le mie perenni preoccupazioni. A mia sorella, per tutte le volte che avete ascoltato le mie infinite ripetizioni prima degli esami e per avermi donato momenti di spensieratezza e leggerezza.per il vostro infinito amore, perché il vostro essere orgogliosi di me, mi ha sempre spinta ad andare avanti, a non deludere, a fare qualcosa non per partecipare, bensì per ottenere il massimo. Ma soprattuttoGrazie per la tua presenza, fin da principio; per aver appoggiato ogni mia decisione; per avermi trasmesso entusiasmo e strappato un sorriso anche nei momenti più complessi; per l'aiuto nei momenti di ansia totale; per aver condiviso, in complicità, attimi di gioia e di tristezza; per il sostegno in questi anni di studi, incitandomi a fare sempre di più, a mettermi sempre in gioco e superare ogni ostacolo; per l'orgoglio ad ogni esame superato, per la capacità di ascoltarmi e capirmi, per la tolleranza, anche a lavoro, per tutte le volte che mi hai accompagnata per la non coincidenza con i pullman, per l'infinita pazienza, anche in piena estate senza un giorno di mare,credo tu debba averne avuta molta!"A breve, la partecipazione a qualche concorso ha riferitogià pronta per "servire al Paese" in ambito sanitario che ha subìto e piangementre, emozionata riceve da sua madre la consegna dellain attesa di tempi migliori per i festeggiamenti.