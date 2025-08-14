I sapori del passato a chilometri zero i più apprezzati

Sono oltre 20mila gli italiani e gli stranieri attesi negli agriturismi per il pranzo di Ferragosto, spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità e la bellezza dei paesaggi e della matura. La stima arriva daassociazione agrituristica e ambientale, conche conferma ancora una volta l'elevato appeal delle strutture agrituristiche dopo gli ottimi risultati fatti registrare lo scorso anno. Non a caso la campagna si piazza al secondo posto tra le mete preferite degli italiani per il giorno di Ferragosto, arrivando a insidiare il primato delle spiagge, secondo l'ìndagine Ixe'.con i cuochi contadini che propongono menù con piatti della cucina contadina, a far scegliereche ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. "La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è possibile riscoprire i sapori del passato veramente a chilometri zero tramandati da generazioni". Dichiarapresidente di Terranostra Puglia.con una offerta di 15mila posti letto, 1.821 piazzole di agricampeggio, 27.145 mila posti tavola, servizi e degustazioni guidate, puntando principalmente sul turismo enogastronomico, con il cibo anello di forza della Puglia turistica.con 436 strutture che hanno aperto le porte ai percorsi enogastronomici, di enoturismo e oleoturimo, aumentando la specializzazione nei servizi di accoglienza agli ospiti. Perché l'altro grande motivo di richiamo è proprio la novità del turismo esperienziale, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', con quasi quattro persone su dieci (39%) parteciperanno adIn cima alle preferenze c'è, trainato dalla forte crescita di iniziative e opportunità legate al vino negli ultimi anni. Seguono, a pari merito,Gli agriturismi si mostrano peraltro flessibili anche verso il crescente turismo itinerante dei camperisti, offrendo non solo alloggi e pasti completi, ma anche colazioni al sacco o spazi per picnic e camper, per chi preferisce cucinare in autonomia acquistando eventualmente prodotti aziendali freschi e genuini