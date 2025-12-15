Sfogliatelle
Sfogliatelle
Turismo

I prodotti della tradizione per le tavolate di Natale

Investire sul cibo come elemento di convivialità e identità

Puglia - lunedì 15 dicembre 2025 9.16
Con l'arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi – più di 1 milione di pensionati e quasi 1 milione di lavoratori dipendenti – si preparano alle spese di Natale, tra regali, prodotti alimentari per le tavole delle feste e viaggi. È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell'avvio dei pagamenti della tredicesima, che interessa oltre il 50% dei cittadini pugliesi, circa 2,1 milioni secondo le stime dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. L'appuntamento con la tredicesima rappresenta un sostegno fondamentale per affrontare i pagamenti di bollette, affitti e mutui, ma coincide anche con il saldo dell'Imu, che pesa sui bilanci di fine anno. Solo il 20% dei percettori riuscirà a destinare la mensilità aggiuntiva al risparmio, mentre la grande maggioranza la utilizzerà per le spese correnti e natalizie.

Per le tavolate di Natale, tra gli alimenti più acquistati – riferisce Coldiretti Puglia - spiccano i prodotti della tradizione, a partire da pane, pasta, farine e dolci tipici, seguiti da olio extravergine di oliva, formaggi, salumi, carni, pesce, legumi e ortaggi di stagione, senza dimenticare vino e spumanti. Cresce anche l'attenzione per i prodotti locali e a filiera corta, considerati una garanzia di qualità, sicurezza e trasparenza sull'origine. I rincari dei prezzi orientano i consumi verso acquisti più mirati, premiando il cibo come scelta irrinunciabile per imbandire le tavole delle feste. In questo contesto, la presenza diretta del produttore agricolo nei mercati contadini rappresenta un valore aggiunto, perché consente ai consumatori di ricevere informazioni chiare su provenienza e metodi di produzione degli alimenti. Nonostante le difficoltà economiche, il Natale resta così – conclude Coldiretti Puglia - un momento in cui le famiglie pugliesi scelgono di investire sul cibo come elemento di convivialità e identità, puntando sulla tradizione e sulla qualità per mantenere vivo il rito delle tavolate delle feste.
  • Coldiretti Puglia
  • Natale
Rilasciate in acqua tre tartarughe 'Caretta Caretta'
15 dicembre 2025 Rilasciate in acqua tre tartarughe 'Caretta Caretta'
La Puglia diventa la nuova casa dell’atletica leggera italiana
13 dicembre 2025 La Puglia diventa la nuova casa dell’atletica leggera italiana
Altri contenuti a tema
Tutto pronto per la quarta Edizione di "Christmas for ANT” martedì 16 dicembre Turismo e territorio Tutto pronto per la quarta Edizione di "Christmas for ANT”
La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne Territorio La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne I piatti simbolo capaci di raccontare, in un solo assaggio, la stagionalità, la semplicità e il legame diretto con il territorio.
Un albero nel Cuore di Canosa Associazioni Un albero nel Cuore di Canosa L'iniziativa organizzata dall'associazione "Switch-On"
Puglia: Crescono i valori fondiari della terra Territorio Puglia: Crescono i valori fondiari della terra Si conferma "bene rifugio" per Coldiretti Puglia
Pansfegghjète, la novità dolciaria del Natale 2025 Vita di città Pansfegghjète, la novità dolciaria del Natale 2025 Realizzato a Canosa di Puglia, dai pasticceri Domenico Granito e Maria Sciannamea
Presepe 2025: Integrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro Territorio Presepe 2025: Integrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro La statuina realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso
Puglia: L’albero di Natale naturale torna protagonista nelle case Territorio Puglia: L’albero di Natale naturale torna protagonista nelle case Una scelta sostenibile e rispettosa della tradizione
In Puglia è corsa alla stella di Natale! Territorio In Puglia è corsa alla stella di Natale! Lo rileva l’analisi di Coldiretti Puglia
Presentato il primo  "Almanacco Storico Fotografico 2026 " della UNIMRI-BAT
13 dicembre 2025 Presentato il primo  "Almanacco Storico Fotografico 2026" della UNIMRI-BAT
La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne
13 dicembre 2025 La Cucina Italiana affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne
Canosa: Pronti 3,5 milioni di euro per il recupero del centro storico
13 dicembre 2025 Canosa: Pronti 3,5 milioni di euro per il recupero del centro storico
Un albero nel Cuore di Canosa
13 dicembre 2025 Un albero nel Cuore di Canosa
Focus "Oltre il Cibo–Oltre le Intolleranze "
12 dicembre 2025 Focus "Oltre il Cibo–Oltre le Intolleranze"
Canosa: Ancora segnalazioni di emissioni odorigene moleste
12 dicembre 2025 Canosa: Ancora segnalazioni di emissioni odorigene moleste
Droni, contoterzisti e difesa fitosanitaria
12 dicembre 2025 Droni, contoterzisti e difesa fitosanitaria
Flavia Anania, neo Prefetto della BAT
12 dicembre 2025 Flavia Anania, neo Prefetto della BAT
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.