I primi 10 anni del giornale scolastico "Il Marconi"

E' risaputo che ilè il numero della perfezione, della "forza di chi può e osa" come hanno fatto i componenti della Redazione del giornale scolastico. Lo scorso 30 maggio, presso l'auditorium della scuola secondaria di primo grado, è stato celebrato il decennale della prima pubblicazione. Per l'occasione sono intervenute le professoressenella triplice veste di docenti, redattrici e presentatrici del giornale scolastico, portando i saluti della dirigentedell'Istituto Comprensivo Statale "Marconi-Carella- Losito-Bovio" di Canosa di Puglia oltre a salutare e ringraziare il pubblico, tra i quali l'assessore alle attività produttiveDieci anni di notizie, curiosità, immagini, opinioni attraverso il giornale scolasticoche si legge in rete e contribuisce all'informazione, alla formazione e alla partecipazione degli alunni. Nel corso di questi 10 anni, si sono avvicendati, nella redazione del giornale scolasticomoltissimi alunni anche durante il periodo del Covid e della didattica a distanza, che dalla originaria versione cartacea è approdato sul web, trasformandosi in un blog. Nei dettagli, spiccano le news attraverso una rubrica dedicata "ai nostri ex alunni che sono diventati importanti e le nostre battute involontarie migliori." Accanto alla sezione news ci sono quelle: relativa allo sport, ai lavori realizzati dagli alunni in arte e immagine, ai laboratori, ai lavori dei bambini della primaria. Mentre, la sezione "Noi scrittori" riporta esercizi di stile, gli elaborati meglio riusciti, riflessioni adolescenziali. Nella sezione "Archivio" ci sono tutti i numeri usciti in formato cartaceo prima chesbarcasse sul web."Innanzitutto ci siamo chiesti se abbia ancora senso dar vita ad un giornale in un'epoca in cui anche le testate più importanti sono in crisi. E ci siamo risposti che tutti si informano oggi ma in pochi accertano la veridicità di ciò che leggono o sviluppano lo spirito critico necessario per non essere oggetto di manipolazione di massa." Come hanno tra l'altro dichiaratoche con grande soddisfazione ed orgoglio si sono congratulate con gli alunni per l'encomiabile impegno degli stessi coinvolti nel giornale scolasticodimostrando di "saper partecipare alla vita della scuola in maniera attiva e propositiva, di riuscire a interagire proficuamente con le istituzioni del territorio e di vivere in un ambiente familiare culturalmente stimolante. L'impegno profuso, l'assiduità della frequenza, la qualità del contributo fornito, la vivacità intellettuale che li ha contraddistinti, hanno reso questa esperienza altamente formativa." Applausi e compiacimenti per tutti, abbracci e foto di rito hanno concluso la cerimonia dei primi dieci anni del giornale scolastico, già proiettato nel futuro e 'al lavoro' per la prossima uscita in rete.