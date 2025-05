I piatti iconici e i segreti della cucina pugliese

Un patrimonio di prodotti agroalimentari di altissima qualità e dalle riconosciute proprietà nutrizionali, testimoni di un lavoro attento alla tutela della biodiversità e delle tradizioni dei territori di Puglia. Tutto questo è stato protagonista della settimana dedicata allanel Padiglione Italia, in un'azione di promozione che ha permesso di presentare agli stakeholders e tantissimi visitatori dell'esposizione universale le eccellenze gastronomiche pugliesi e in particolare prodotti alimentari a marchio DOP, IGP, biologici e nonchée quelli aderenti al regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità – Qualità Garantita dalla Regione Puglia"."La partecipazione all'EXPO di Osaka è stata un'operazione strategica in un contesto altamente competitivo come quello rappresentato dall'esposizione universale – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura,– in una terra dalle grandi suggestioni. In Giappone abbiamo raccontato la nostra idea di alimentazione sana, gustosa, autentica, con l'olio extravergine d'oliva pugliese come prodotto principe delle degustazioni proposte agli ospiti del Padiglione Italia, insieme ai nostri vini e ai prodotti dell'ortofrutta, della filiera cerealicola e di trasformazione lattiero-casearia. Il cibo pugliese connota in maniera unica ogni esperienza delle persone che raggiungono la nostra regione: spiegarne il valore durante l'Expo di Osaka è stata una grande responsabilità e un impegno orientato alla sinergia fattiva e reale con tutto il sistema economico e produttivo, orgoglio di Puglia". I prodotti tipici pugliesi sono stati proposti in degustazione nell'area ristorante del Padiglione Italia, in collaborazione con Eataly, gestore del punto ristoro. I visitatori hanno potuto scoprire i prodotti agroalimentari pugliesi e apprezzare la qualità, a margine degli eventi e degli incontri previsti nel Progetto di Partecipazione della Regione Puglia a Expo Osaka 2025.A rappresentare e raccontare la cultura gastronomica pugliese è stato loambasciatore della cucina mediterranea nel mondo. Durante le degustazioni ha illustrato i processi produttivi, la qualità e il legame tra i prodotti e i territori di Puglia. Peppe Zullo, celebre cuoco-contadino e punto di riferimento della gastronomia regionale, con il suo entusiasmo ha condiviso con gli ospiti e i curiosi del Padiglione Italiache si basano, sopra ogni cosa, sulla eccellente qualità delle materie prime: un assaggio di quello che la nostra Regione sa offrire in termini di eccellenza e ospitalità.La presenza all'esposizione universale ha costituito un'opportunità importante per promuovere in uno dei più importanti contenitori a livello internazionale le eccellenze dalla Puglia con i prodotti agroalimentari pugliesi in primis. Con la presenza della Regione Puglia si è inteso contribuire ad un migliore posizionamento regionale sul mercato globale e a creare nuove opportunità per le nostre imprese agricole e agroalimentari che, peraltro, risultano già essere tra i principali partner commerciali del Giappone come esportatori di olio d'oliva, vino, conserve e formaggi (burrata tra tutti). Prodotti che, come si è potuto sperimentare, sempre più vengono amati da chi li assaggia. L'obiettivo è di sostenere il trend positivo che ha visto aumentare in un anno le esportazioni regionali di prodotti agroalimentari dell'11% per arrivare ad attestarsi, nel 2024, al valore di 62 milioni di euro (Fonte: Istat)."Nel corso della settimana che il Padiglione Italia di Expo 2025 ha dedicato alla Puglia – ha detto il direttore del dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e Ambientale– abbiamo offerto ai visitatori uno spaccato delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche della nostra regione, promuovendo i prodotti che rientrano in un regime di qualità, come quelli a marchio DOP, IGP e Biologico e quelli che possono fregiarsi del marchio regionale "Prodotti di Qualità" della Regione Puglia. Un focus specifico è stato dedicato alla valorizzazione di prodotti tipici come la burrata e la mozzarella pugliese, l'olio extravergine di oliva e i vini bianchi, rossi e rosati. Grazie alle degustazioni e ai racconti appassionanti dello chef pugliese Giuseppe Zullo, i visitatori hanno potuto assaporare i sapori autentici della Puglia, lasciandosi conquistare dai nostri piatti iconici. Così abbiamo rafforzato l'immagine dei prodotti agroalimentari pugliesi sul mercato giapponese e stabilito un nuovo punto di partenza per lo sviluppo delle relazioni commerciali con il resto del mondo".