Carabinieri
Eventi e cultura

I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori

A Barletta, un’occasione unica per vivere da vicino l’Arma !

BAT - venerdì 29 agosto 2025 9.41
In occasione dell'atteso Air Show delle "Frecce Tricolori" a Barletta , all'interno del Villaggio Italia sarà presente l'Arma dei Carabinieri con appositi stand divulgativi dedicati ai cittadini e ai visitatori: spazi aperti a tutti, dove passione e spirito di comunità si incontrano in un clima di festa che celebra l'eccellenza italiana e l'orgoglio nazionale. Piccoli e grandi potranno conoscere da vicino le attività dell'Arma e incontrare il personale di Reparti d'eccellenza come gli Artificieri, i Cinofili e i "Cacciatori" di Puglia: professionisti altamente specializzati che operano ogni giorno in scenari delicati e complessi per garantire sicurezza e legalità. Presso gli stand, il pubblico potrà scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle operazioni, ricevere informazioni e dialogare direttamente con i militari, ponendo loro domande e toccando con mano la vicinanza dei Carabinieri. I visitatori potranno, inoltre, approfondire le campagne di prevenzione e legalità promosse dall'Arma, in particolare quelle rivolte alle fasce deboli della popolazione e alla sicurezza stradale. All'interno del Villaggio, i visitatori troveranno non solo informazioni e materiali divulgativi, ma anche momenti interattivi e coinvolgenti, pensati per avvicinare le nuove generazioni all'Arma e ai valori che da sempre la contraddistinguono. Il programma annuncia che sabato 30 agosto 2025 si svolgeranno le prove ufficiali, mentre, domenica 31 agosto 2025 è previsto lo spettacolo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
  • carabinieri
  • Barletta
  • Frecce Tricolori
