Human Rights: Conoscere e difendere i diritti umani

Sarà il Centro Servizi Culturalidi(BT), in via G. Parini nr.48, ad ospitare la conferenzaorganizzata dalcon il patrocinio del Comune di Canosa e di Amnesty International che si terrà alle ore 9,30 diè quanto sancito nel preambolo della. "Un documento che stabilisce quali sono i diritti di ogni essere umano, nessuno escluso. Per la prima volta, dopo le barbarie della seconda guerra mondiale,contemplati nei 30 articoli di cui si compone la Dichiarazione Universale, devono essere garantiti, affinché ogni persona possa avere una vita dignitosa"Presidente del Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia.L'evento si celebra nellae nelin tutti i suoi ambiti di competenza: educazione, scienza, cultura e comunicazione. Come ci ricorda la Direttrice Generale dell'UNESCO,nel suo messaggio"Purtroppo, ancora una volta nella nostra storia, i Diritti Umani sono minacciati. In tutto il mondo, vediamo quanto facilmente possono essere spazzati via da stereotipi disumanizzanti e dell'insorgere di discorsi di intolleranza. I conflitti, l'estremismo violento e le catastrofi naturali possono seminare il caos e minare i diritti dei più vulnerabili all'interno delle nostre società. Le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, possono rappresentare un pericolo se non vengono sviluppate nel pieno rispetto dei Diritti Umani.Per i saluti istituzionali, alla conferenza interverrà il Sindaco di Canosarra, moderava, Presidente del Club per l'Unesco di Canosa di Puglia, relatori il Responsabile del Gruppo Italia 070 Bari di Amnesty International, lo scrittore e sociologoisano e il fotoreporter. Con la partecipazione delle studenti e degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Canosa di Puglia: IISS "L.Einaudi", IISS "N.Garrone" e Liceo Statale "E.Fermi". Per l'occasione sarà allestita la mostra fotografica "del fotoreporterche fa della fotografia uno stile di vita.