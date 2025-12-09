Senatore Dario Damiani
Amministrazioni ed Enti

Grave situazione criminale nella provincia di Barletta Andria Trani

La dichiarazione del senatore Dario Damiani(FI) in merito alla recente analisi della situazione sul territorio, resa nota dalla Procura di Trani

BAT - martedì 9 dicembre 2025 20.10
"Il forte allarme lanciato dal procuratore della Repubblica di Trani, dottor Renato Nitti, sulla grave situazione criminale nella provincia di Barletta Andria Trani mi trova perfettamente concorde nell'accurata analisi e nel focus sulle soluzioni auspicate. Negli ultimi anni, infatti, non ho tralasciato alcuna occasione per richiamare l'attenzione del governo centrale, nello specifico del ministro dell'Interno Piantedosi, nonché dei vertici nazionali delle Forze dell'Ordine, sul potenziamento degli organici e delle risorse. Con risultati che, come riconosciuto anche dal dottor Nitti, seppur non esaustivi, hanno consentito di integrare con un buon numero di personale e mezzi i nostri presidi provinciali di sicurezza, che hanno saputo di conseguenza garantire con maggiore tempestività ed efficacia risultati di grande rilievo. Nei mesi scorsi, inoltre, per quanto attiene ai furti d'auto che vedono il nostro territorio sul podio negativo nazionale, ho presentato un disegno di legge che mira a farne una aggravante specifica del reato di furto in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 625 c.p. Si tratta di un intervento normativo che ci consentirà sia di inasprire le sanzioni che di fare ricorso alle intercettazioni, strumento investigativo più penetrante nel contrasto alle associazioni criminali che gestiscono i furti di veicoli nonché la successiva attività di smembramento e ricettazione dei singoli componenti. Una piaga con gravi e pericolosi risvolti socio-ambientali e una pesante penalizzazione in termini di premi assicurativi dei veicoli per i residenti, dovuta al rischio più elevato assunto dalle imprese di assicurazione. Su sollecitazione di alcuni sindacati di Polizia, auspico anche la procedibilità d'ufficio per questo reato, elemento non secondario per le indagini. Infine, ma non da ultimo, per adeguare le strutture territoriali del ministero della Giustizia alla mutata realtà della nostra provincia, tramite i colleghi deputati di Forza Italia abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie al fine di includere i comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia nel circondario tranese. L'appello del procuratore Nitti al concorso di tutti, dai cittadini alle istituzioni, nell'affrontare l'emergenza mi trova come sempre pienamente disponibile ad ogni iniziativa". E' la dichiarazione rilasciata dal senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito alla recente analisi della situazione criminale sul territorio, resa nota dalla Procura di Trani.
SOLLECITO acquisto TAC 128 strati per il PPA di Canosa di Puglia
9 dicembre 2025 SOLLECITO acquisto TAC 128 strati per il PPA di Canosa di Puglia
Puglia: Crescono i valori fondiari della terra
9 dicembre 2025 Puglia: Crescono i valori fondiari della terra
