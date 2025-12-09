"Il forte allarme lanciato dal procuratore della Repubblica di Trani, dottor Renato Nitti, sulla grave situazione criminale nella provincia di Barletta Andria Trani mi trova perfettamente concorde nell'accurata analisi e nel focus sulle soluzioni auspicate. Negli ultimi anni, infatti, non ho tralasciato alcuna occasione per richiamare l'attenzione del governo centrale, nello specifico del ministro dell'Interno Piantedosi, nonché dei vertici nazionali delle Forze dell'Ordine, sul potenziamento degli organici e delle risorse. Con risultati che, come riconosciuto anche dal dottor Nitti, seppur non esaustivi, hanno consentito di integrare con un buon numero di personale e mezzi i nostri presidi provinciali di sicurezza, che hanno saputo di conseguenza garantire con maggiore tempestività ed efficacia risultati di grande rilievo. Nei mesi scorsi, inoltre, per quanto attiene aiche vedono il nostro territorio sul podio negativo nazionale, ho presentato un disegno di legge che mira a farne una aggravante specifica del reato di furto in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 625 c.p. Si tratta di un intervento normativo che ci consentirà sia diUna piaga con gravi e pericolosi risvolti socio-ambientali e una pesante penalizzazione in termini di premi assicurativi dei veicoli per i residenti, dovuta al rischio più elevato assunto dalle imprese di assicurazione. Su sollecitazione di alcuni sindacati di Polizia, auspico anche la procedibilità d'ufficio per questo reato, elemento non secondario per le indagini. Infine, ma non da ultimo, per adeguare le strutture territoriali del ministero della Giustizia alla mutata realtà della nostra provincia, tramite i colleghi deputati di Forza Italia abbiamo presentato un emendamento al disegno diL'appello del procuratore Nitti al concorso di tutti, dai cittadini alle istituzioni, nell'affrontare l'emergenza mi trova come sempre pienamente disponibile ad ogni iniziativa". E' la dichiarazione rilasciata dal senatore di Forza Italiain merito alla recente analisi della situazione criminale sul territorio, resa nota dalla Procura di Trani.