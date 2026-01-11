Nell'Aula Paolo VI, ilha ricevuto ieri in Udienza i rappresentanti degli Enti che hanno collaborato per ilha richiamato l'immagine degli occhi "limpidi" e insieme "fragili" dei tantissimi adolescenti giunti a Roma, evidenziando "l'onere condiviso nei confronti del loro futuro che coincide con quello del mondo intero". Il Pontefice ha espresso inoltre gratitudine a ogni volontario per aver accompagnato i pellegrini nella ripresa del "viaggio della vita", sostenendoli con "fede" e "carità". In rappresentanza delle Misericordie Pugliesi ha partecipato il governatore canosino, in qualità di referente regionale Area emergenze delle Misericordie della Puglia e Responsabile Nazionale Unità Operativa della Protezione Civile delle Misericordie: """Uscire da Piazza San Pietro oggi, dopo aver ascoltato il ringraziamento del Papa, dà un senso nuovo a ogni chilometro percorso e a ogni sorriso regalato ai pellegrini. Non è stata solo 'logistica' o 'soccorso'; è stato essere le mani e il cuore di una Chiesa che si fa vicina a chiunque arrivi stanco o speranzoso alle soglie della Porta Santa.""" E' la prima dichiarazione rilasciata daparticolarmente commosso , a margine dell'udienza : """Dopo questa giornata – ha concluso - porto a casa l'umiltà del sentirsi dire "grazie" da chi guida la Chiesa perché ci ricorda che il servizio più piccolo è quello più prezioso agli occhi di Dio, e il fatto che oggi, nonostante le migliaia di persone, ci siamo sentiti una cosa sola, dallo stesso desiderio di aiutare.""" A riconoscere il valore di questo impegno è stato, che rivolgendosi ai volontari ha affermato: "Quanto bene c'è nel mondo, perché voi siete la prova di quanto bene c'è nel mondo, grazie a tutti voi". Grazie al loro lavoro, ha aggiunto: "Roma ha offerto a tutti il suo volto di casa accogliente di comunità aperta, gioviale e al tempo stesso discreta e rispettosa", aiutando ciascuno a vivere "con frutto questo grande momento di fede". Alhanno partecipato oltre 5mila volontari, di tutte le età, provenienti da tutto il mondo .Riproduzione@riservata