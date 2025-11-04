Grande successo per l’anteprima nazionale di “Un delitto ideale”

Grande successo per l'anteprima nazionale di, il nuovo film del giovane regista, proiettato lo scorso 27 ottobre al. L'opera, prodotta da, ha conquistato il pubblico per la sua capacità di fondere ricostruzione storica e introspezione psicologica, riportando sul grande schermo una delle pagine più drammatiche della storia italiana:. Il film è inoltre, prestigioso appuntamento che valorizza le nuove voci del cinema italiano ed europeo. Il film racconta, concentrandosi sul conflitto interiore dell'uomo prima che del regicida. In una, l'anarchico incontra in una casa di tolleranza, una prostituta (interpretata da) che diventa il simbolo dell'umanità ferita e del popolo oppresso che Bresci intende vendicare.Attraverso questo incontro di anime, il film mette in scena la, tra la possibilità di salvezza e la condanna inevitabile di chi sceglie di sacrificarsi per un ideale. Sul fronte opposto della vicenda si staglia la figura del, interpretato da, che incarna la. È lui a guidare l'interrogatorio dopo l'attentato, momento cardine del film in cui si scontrano due visioni del mondo: quella dello Stato e quella dell'uomo che ha osato ribellarsi ad esso. Ostuni offre una, capace di trasmettere autorità e compassione, rigore e umanità. La sua interpretazione dà equilibrio alla pellicola, rappresentando lo sguardo dello Stato che, pur nel giudizio, non può sottrarsi alla riflessione morale sul gesto estremo di Bresci. Nel cast anche(Gaetano Bresci),(Teresa) e(la tenutaria del bordello).Tonani, formatosi presso loe la, dimostra una sorprendente maturità registica, costruendo un film che va oltre la cronaca per interrogarsi sul. Girato tra Lombardia e Piemonte, "Un delitto ideale" restituisce l'atmosfera tesa dell'Italia di fine Ottocento, segnata dalle, quando le proteste popolari furono represse nel sangue dal generale Bava Beccaris. È in quel contesto che nasce la rabbia di Bresci, tornato dagli Stati Uniti per colpire "non l'uomo, ma il principio" – come dichiarò dopo aver assassinato il Re a Monza, il 29 luglio 1900. La, a pochi chilometri dai luoghi reali dell'attentato, sottolinea il legame territoriale e ideale del progetto: un film che riporta al centro lae ladel Paese, con lo sguardo contemporaneo di una nuova generazione di autori.