Grande successo per il Premio della Musica “Città di Spinazzola”

Si è conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento la serata finale della terza edizione delsvoltasi la scorsa domenica 25 maggio presso la Sala Innocenzo XII. L'evento, promosso dal Comune di Spinazzola con il patrocinio della Regione Puglia e organizzato dall'Accademia Innocenzo Dodicesimo, ha confermato ancora una volta il suo valore come piattaforma d'eccellenza per la musica giovanile, richiamando oltre 100 partecipanti da tutta Italia. « Questa serata - ha dichiarato il sindaco di Spinazzola- è stata una vera festa della musica e della cultura, che ha reso Spinazzola protagonista di un evento capace di unire talento, passione e partecipazione. Il Premio della Musica "Città di Spinazzola" rappresenta una delle iniziative in cui crediamo di più, perché valorizza i giovani e promuove la bellezza della musica. Vedere tanti ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, portare qui la propria arte e voglia di crescere è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Ringrazio tutti i giovani artisti che ci hanno regalato emozioni straordinarie e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Spinazzola continuerà ad essere casa per i talenti e presidio attivo di cultura.» A conquistare il Primo Premio Assoluto è stato il chitarristadi Cava de' Tirreni, già affermato a livello internazionale con vittorie all'Antwerpen Gitaarfestival e al Concorso Internazionale di Siviglia.I vincitori delle cinque borse di studio assegnate sono:Vista la qualità straordinaria dei finalisti, la giuria – presieduta dal– ha deciso di istituire un'ulteriore borsa di studio del valore di € 500,00, offerta dalla Regione Puglia, e consegnata da, Direttore del Dipartimento Cultura. «Ringrazio il Sindaco e l'Amministrazione di Spinazzola per avere perseguito in questa iniziativa. – dichiara. – È raro, com'è accaduto lo scorso anno, che un Sindaco si presenti in Regione non per chiedere finanziamenti, ma per condividere un progetto e verificarne il valore. Per cui, da quest'anno, la Regione Puglia non solo patrocina il concorso, ma lo sostiene attivamente, riconoscendone la coerenza con la strategia regionale di valorizzazione dei talenti e di promozione del territorio attraverso la cultura. L'obiettivo ora è anche quello di dotare Spinazzola delle infrastrutture adeguate a ospitare le future edizioni, all'altezza della qualità artistica proposta. »Soddisfatto anche il direttore artistico: «Siamo profondamente colpiti dalla qualità artistica emersa in questa edizione. Il talento, la dedizione e l'umanità di questi giovani musicisti ci dimostrano quanto la musica sia viva e potente. La giuria ha avuto un compito arduo e la decisione di assegnare una borsa di studio aggiuntiva ne è la prova. Ringrazio tutti i partecipanti, la giuria, le istituzioni e il pubblico per aver dato vita a questo fantastico progetto.» Gli organizzatori danno appuntamento alla prossima edizione, con l'auspicio di continuare a offrire uno spazio concreto di crescita, confronto e bellezza attraverso la musica.