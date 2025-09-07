Grande successo a Venezia per Ombre nella Fede, girato a Canosa di Puglia

Applausi e consensi entusiastici per il cortometraggiodiretto dal regista barlettanoe prodotto da, andato in scena alla. La proiezione si è tenuta nello, durante il, condotto dal giornalista. Il cortometraggio è stato interamente, in location suggestive come le, "concesse generosamente dalla famiglia Leone, autentico patrimonio del territorio". Tra i protagonisti spicca l'attore canosino, affiancato da. Oltre al regista, sono intervenuti il produttore Michele Piazzolla e il, autore delle musiche originali. La partecipazione a Venezia rappresenta per Arcieri e Piazzolla un traguardo di prestigio internazionale e, al tempo stesso," un motivo di orgoglio per lae per, che grazie al cinema hanno portato la propria identità nel festival più antico e prestigioso al mondo." Il filmè un dramma intenso e surreale, ispirato alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Il cortometraggio racconta il tormentato percorso spirituale di Don Sabino, interpretato dal canosino Donato Colucci, sacerdote diviso tra visioni inquietanti e repressione istituzionale, in un delicato equilibrio tra luce e ombra. Un racconto che intreccia fede, sofferenza e mistero, offrendo uno sguardo profondo sulla lotta interiore contro il male, dentro e fuori di sé. "Un ringraziamento speciale" è stato rivolto al presidentee a tutto il direttivoper il sostegno e l'opportunità offerta.