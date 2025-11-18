Espianto organi
Espianto organi
Grande gesto d'amore di una signora di Canosa

Al Bonomo di Andria, dodicesima donazione di organi nella Asl Bt

Canosa - martedì 18 novembre 2025 13.28
Una donna di 72 anni di Canosa di Puglia ha donato il fegato, i reni e le cornee: le operazioni di donazione si sono svolte ad Andria, nelle sale dell'ospedale Bonomo di Andria dirette dal dottor Nicola Divenosa. A dare il consenso alla donazione sono stati il marito e la figlia. "Questa è la dodicesima donazione di organi nella Asl Bt dall'inizio dell'anno a oggi - dichiara il coordinatore aziendale dottor Giuseppe Vitobello - il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico di Bari, i reni sono stati prelevati dai chirurghi del Policlinico di Foggia mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Ceci di Andria e inviate alla Banca degli occhi di Mestre". Mentre, il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo spiega: "Con la donazione della notte scorsa abbiamo potuto rispondere a emergenze regionali e nazionali questo credo possa dare il senso di un gesto di amore e di rispetto della vita. Oggi altre persone vivono per una donazione di una donna e di una famiglia che ha saputo scegliere per la vita. A loro va il nostro pensiero e il nostro grazie".
