Grande gesto d'amore di una signora di Canosa

le operazioni di donazione si sono svolte ad Andria, nelle sale dell'ospedale Bonomo di Andria dirette dalA dare il consenso alla donazione sono stati il marito e la figlia. "Questa è la dodicesima donazione di organi nella Asl Bt dall'inizio dell'anno a oggi - dichiara il coordinatore aziendale dottor- il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico di Bari, i reni sono stati prelevati dai chirurghi del Policlinico di Foggia mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Ceci di Andria e inviate alla Banca degli occhi di Mestre". Mentre, il Commissario straordinario Asl Btspiega: "Con la donazione della notte scorsa abbiamo potuto rispondere a emergenze regionali e nazionali questo credo possa dare il senso di un gesto di amore e di rispetto della vita. Oggi altre persone vivono per una donazione di una donna e di una famiglia che ha saputo scegliere per la vita. A loro va il nostro pensiero e il nostro grazie".