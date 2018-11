Gli antichi mestieri attraverso l'imprenditorialità giovanile

E' stato approvato ieri dalla Giunta regionale il finanziamento del progetto "Il progetto si propone di rafforzare pratiche di cooperazione culturale e produttiva transfrontaliera fra Italia e Grecia stimolando loPer questo sono stati individuati quattro settori specifici:. Le aree di riferimento sonoe Corfù, Zante e Itaca per la Grecia. Capofila del progetto è la. L'iniziativa nasce dall'idea diSaranno realizzate sei postazioni nelle quali saranno allestiti appositi atelier che garantiranno durante la durata dell'intervento – prevista in 24 mesi - la progettazione e la realizzazione di laboratori itineranti per giovani artisti e designer. La delibera intende raggiungere anche la finalità di. L'intervento va a incidere su due principali ambiti di riferimento: leche acquisiscono in tal modo nuova linfa grazie al contributo della tecnologia e del design. "Come assessore allo Sviluppo, esprimo grande soddisfazione per questo progetto, che offre l'opportunità di coniugare il valore del recupero di antiche tradizioni artistiche (come ad esempio quella della ceramica a Grottaglie), che altrimenti rischierebbero di andare perdute, con quello dell'incentivazione dell'imprenditoria giovanile". Ha dichiarato l' Assessore regionale allo Sviluppo Economico,