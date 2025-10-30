Giuseppe Conte sarà tre giorni in Puglia

Dal 31 ottobre e per tre giorni, i Pugliesi riceveranno la visita del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Incontri tematici, confronti con i cittadini e nuovi luoghi d'incontro sui territori, verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, per rappresentare al meglio la voce di chi lotta ogni giorno per la Puglia! "Il profondo legame con la Puglia del presidente Conte –commenta la senatrice del Movimento 5 Stelle- non è semplicemente anagrafico, come dimostra la sua azione sia da leader politico che da presidente del Consiglio. Anche in occasione di queste elezioni regionali, oltre a sostenere lo sforzo dei nostri candidati e delcontinua a mostrare, con questa fitta rete di incontri, la sua vicinanza alle categorie, alla Puglia che lavora, soffre e lotta, con un particolare accento sui temi più vicini alla realtà del territorio."Reso noto il diario degli appuntamenti:Piazza Mercato, ore 17.30 — evento pubblico con i candidati del Movimento e il candidato presidente Antonio DecaroCorso Giannone 51, ore 20.00 — Inaugurazione del comitato elettoraleAncheCinema, Corso Italia 112, ore 11.00 — Incontro pubblico "Puglia avanti con cultura e turismo" con gli operatori del settoreVia Piccinni 108, ore 14.30 — Inaugurazione del comitato elettoraleHotel Majesty, Via Gentile 97/B, ore 16.00 — Confronto con medici e operatori sanitariOfficina degli Esordi, Via Crispi 5, ore 18.00 — Incontro pubblico "Giovani, futuro e pace" con associazioni, studenti e cittadiniCorso Umberto I, ore 10.30 — Passeggiata e incontro con i candidatiIncontri riservati agli operatori del settore olivicoloore 15:30 – Via Casalvecchio km 1.500 – Oleificio/Cantina agricola De Cesareore 16:40 – Via Casalvecchio km 1.800 – Oleificio BIOS OP Peranzana Alta DauniaPalazzina Liberty (Piazza Tondi), ore 18.00 — Incontro con produttori locali e cittadini