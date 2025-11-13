Gentilezza: “un invito ad aver cura e ad ascoltarsi”

E' incipit scelto dall'per la "che si celebra il 13 novembre in tutto il mondo . La storia narra che è stata istituita nel 1997 a Tokyo durante la conferenza del World Kindness Movement. Questa giornata, che invita a diffondere il potere positivo della gentilezza verso gli altri e verso se stessi, promuove valori fondamentali come cooperazione, solidarietà e rispetto, in linea con l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 per la costruzione di comunità sostenibili, inclusive e sicure. In questa giornata l'diretto dallaha organizzato unsvolto da alcuni alunni dei plessi Marconi e Bovio, guidati con entusiasmo dai docenti per educare e sensibilizzare. L'iniziativa, tra l'altro, ha voluto mettere in luce l'importanza della gentilezza come ", una vera e propria soft skill che la scuola si impegna a coltivare per formare cittadini consapevoli, empatici e responsabili. In un mondo sempre più competitivo, la scuola diventa così il luogo in cui imparare non solo conoscenze, ma anche comportamenti capaci di migliorare la convivenza e la qualità delle relazioni."Con questa visione di "una scuola che guarda avanti", l'Istituto invita tutti glie le loro famiglie all'in calendario, presso i plessi. Sarà un pomeriggio dedicato alladell'Istituto, con la partecipazione di studenti e docenti pronti a raccontare la vita della scuola e il suo impegno quotidiano di formazione attiva e condivisa. Durante l'incontro, lai docenti e gli studenti presenteranno l'offerta formativa e idell'Istituto, in un dialogo aperto con le famiglie dei futuri iscritti. G: una giornata per conoscere da vicino , una "scuola che cresce, innova, e guarda lontano".