Gentilezza Disegno
Gentilezza Disegno
Scuola e Lavoro

Gentilezza: “un invito ad aver cura e ad ascoltarsi”

L’Istituto Comprensivo “Marconi Carella Losito Bovio” celebra la Giornata Mondiale e apre le porte ai futuri studenti

Canosa - giovedì 13 novembre 2025 19.51
"La vita è l'arte dell'incontro, riscoprire la gentilezza". E' incipit scelto dall' Istituto Comprensivo "Marconi- Carella- Losito- Bovio" di Canosa di Puglia per la "Giornata della Gentilezza" che si celebra il 13 novembre in tutto il mondo . La storia narra che è stata istituita nel 1997 a Tokyo durante la conferenza del World Kindness Movement. Questa giornata, che invita a diffondere il potere positivo della gentilezza verso gli altri e verso se stessi, promuove valori fondamentali come cooperazione, solidarietà e rispetto, in linea con l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 per la costruzione di comunità sostenibili, inclusive e sicure. In questa giornata l'Istituto Comprensivo "Marconi- Carella- Losito- Bovio", diretto dalla dottoressa Amalia Balducci ha organizzato un lavoro interdisciplinare svolto da alcuni alunni dei plessi Marconi e Bovio, guidati con entusiasmo dai docenti per educare e sensibilizzare. L'iniziativa, tra l'altro, ha voluto mettere in luce l'importanza della gentilezza come "competenza sociale e relazionale, una vera e propria soft skill che la scuola si impegna a coltivare per formare cittadini consapevoli, empatici e responsabili. In un mondo sempre più competitivo, la scuola diventa così il luogo in cui imparare non solo conoscenze, ma anche comportamenti capaci di migliorare la convivenza e la qualità delle relazioni."

Con questa visione di "una scuola che guarda avanti", l'Istituto invita tutti gli alunni di quinta elementare e le loro famiglie all'Open Day in calendario lunedì 2 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, presso i plessi Marconi e Bovio. Sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività e dei progetti dell'Istituto, con la partecipazione di studenti e docenti pronti a raccontare la vita della scuola e il suo impegno quotidiano di formazione attiva e condivisa. Durante l'incontro, la Dirigente Scolastica dottoressa Amalia Balducci, i docenti e gli studenti presenteranno l'offerta formativa e i punti di forza dell'Istituto, in un dialogo aperto con le famiglie dei futuri iscritti. Gentilezza, partecipazione e futuro: una giornata per conoscere da vicino , una "scuola che cresce, innova, e guarda lontano".
