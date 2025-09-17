Nella giornata di, ilsarà nelle piazze accanto allae a tutte le realtà che non intendono restare in silenzio davanti all'orrore. Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall'altra parte, mentre un'intera popolazione viene annientata sotto gli occhi del mondo. "Non possiamo tacere, non possiamo fingere di non vedere." - Dichiara il"Le bombe su Gaza City, che le Nazioni Unite hanno già indicato come atti riconducibili a un genocidio, non sono più soltanto un crimine contro un popolo: sono uno sfregio all'idea stessa di civiltà e di diritto. La strategia del governo Netanyahu – fatta di deportazioni, pulizia etnica e attacchi deliberati ai civili – interpella ogni coscienza, e inchioda alle proprie responsabilità governi che scelgono di restare complici con il loro silenzio. Per questo - aggiungerispondiamo all'appello della Cgil e saremo presenti in ogni città della regione – da Bari (piazza Prefettura ore 18) a Taranto (piazza Castello ore 16.30), da Foggia (piazza Giordano ore 18) a Lecce (via Trinchese ore 17.30), daa Brindisi (scalinata Virgiliana ore 17.30) – per gridare insieme che la pace non è un'utopia ma una condizione necessaria per il benessere di ogni popolo. Chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri, il rilascio degli ostaggi, un negoziato vero che abbia l'obiettivo la soluzione dei due Stati e che restituisca dignità e futuro a un popolo martoriato. L'Europa e il governo italiano - conclude il segretario- non possono più restare immobili."