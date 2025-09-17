Politica
Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte
Il PD Puglia accanto alla CGIL sarà nelle piazze
Puglia - mercoledì 17 settembre 2025 20.30
Nella giornata di venerdì 19 settembre, il Partito Democratico della Puglia sarà nelle piazze accanto alla CGIL e a tutte le realtà che non intendono restare in silenzio davanti all'orrore. Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall'altra parte, mentre un'intera popolazione viene annientata sotto gli occhi del mondo. "Non possiamo tacere, non possiamo fingere di non vedere." - Dichiara il Segretario regionale PD Puglia Domenico De Santis - "Le bombe su Gaza City, che le Nazioni Unite hanno già indicato come atti riconducibili a un genocidio, non sono più soltanto un crimine contro un popolo: sono uno sfregio all'idea stessa di civiltà e di diritto. La strategia del governo Netanyahu – fatta di deportazioni, pulizia etnica e attacchi deliberati ai civili – interpella ogni coscienza, e inchioda alle proprie responsabilità governi che scelgono di restare complici con il loro silenzio. Per questo - aggiunge De Santis - rispondiamo all'appello della Cgil e saremo presenti in ogni città della regione – da Bari (piazza Prefettura ore 18) a Taranto (piazza Castello ore 16.30), da Foggia (piazza Giordano ore 18) a Lecce (via Trinchese ore 17.30), da Barletta (giardini De Nittis ore 18,00) a Brindisi (scalinata Virgiliana ore 17.30) – per gridare insieme che la pace non è un'utopia ma una condizione necessaria per il benessere di ogni popolo. Chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri, il rilascio degli ostaggi, un negoziato vero che abbia l'obiettivo la soluzione dei due Stati e che restituisca dignità e futuro a un popolo martoriato. L'Europa e il governo italiano - conclude il segretario Domenico De Santis - non possono più restare immobili."