Gaza
Gaza
Politica

Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte

Il PD Puglia accanto alla CGIL sarà nelle piazze

Puglia - mercoledì 17 settembre 2025 20.30
Nella giornata di venerdì 19 settembre, il Partito Democratico della Puglia sarà nelle piazze accanto alla CGIL e a tutte le realtà che non intendono restare in silenzio davanti all'orrore. Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall'altra parte, mentre un'intera popolazione viene annientata sotto gli occhi del mondo. "Non possiamo tacere, non possiamo fingere di non vedere." - Dichiara il Segretario regionale PD Puglia Domenico De Santis - "Le bombe su Gaza City, che le Nazioni Unite hanno già indicato come atti riconducibili a un genocidio, non sono più soltanto un crimine contro un popolo: sono uno sfregio all'idea stessa di civiltà e di diritto. La strategia del governo Netanyahu – fatta di deportazioni, pulizia etnica e attacchi deliberati ai civili – interpella ogni coscienza, e inchioda alle proprie responsabilità governi che scelgono di restare complici con il loro silenzio. Per questo - aggiunge De Santis - rispondiamo all'appello della Cgil e saremo presenti in ogni città della regione – da Bari (piazza Prefettura ore 18) a Taranto (piazza Castello ore 16.30), da Foggia (piazza Giordano ore 18) a Lecce (via Trinchese ore 17.30), da Barletta (giardini De Nittis ore 18,00) a Brindisi (scalinata Virgiliana ore 17.30) – per gridare insieme che la pace non è un'utopia ma una condizione necessaria per il benessere di ogni popolo. Chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri, il rilascio degli ostaggi, un negoziato vero che abbia l'obiettivo la soluzione dei due Stati e che restituisca dignità e futuro a un popolo martoriato. L'Europa e il governo italiano - conclude il segretario Domenico De Santis - non possono più restare immobili."
  • CGIL
  • PD
  • Gaza
Canosa: "In-Ruins ", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
17 settembre 2025 Canosa: "In-Ruins", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
Le stimmate di San Francesco
17 settembre 2025 Le stimmate di San Francesco
Altri contenuti a tema
Il Movimento 5 Stelle è forza di pace in Italia e in Europa Il Movimento 5 Stelle è forza di pace in Italia e in Europa La dichiarazione della senatrice Gisella Naturale al presidio per Gaza a Bari
Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia E' la persona che più incarna la continuità di un modello di buon governo
Elly Schlein alla Festa regionale de l’Unità a Bisceglie Elly Schlein alla Festa regionale de l’Unità a Bisceglie Il segretario del PD Puglia Domenico De Santis: “Abbiamo un programma intensissimo"
Lavorare all’unità della coalizione: nei prossimi giorni consultazioni con gli alleati su candidato Presidente Lavorare all’unità della coalizione: nei prossimi giorni consultazioni con gli alleati su candidato Presidente Si è riunita la Segreteria regionale del Partito Democratico
Global Sumud Flotilla: la non violenza salverà Gaza  Le Pillole Global Sumud Flotilla: la non violenza salverà Gaza  Un atto geopolitico di resistenza civile
Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti Speciale Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti Un’azione concreta per sostenere studenti e ricercatori palestinesi attraverso borse di studio, corridoi educativi e nuove reti di solidarietà accademica.
Mai posto in circolazione falsità, mistificazioni e strumentalizzazioni Mai posto in circolazione falsità, mistificazioni e strumentalizzazioni Pronta replica del PD Fratelli d'Italia
Canosa: Preoccupazioni di tanti genitori sul servizio di trasporto alunni per il nuovo anno scolastico Vita di città Canosa: Preoccupazioni di tanti genitori sul servizio di trasporto alunni per il nuovo anno scolastico La nota di Nicoletta Lomuscio, segretaria del Partito Democratico Circolo di Canosa
La Dottoressa Lisa Iovanna, nuovo Vicario della Questura di Barletta Andria Trani
17 settembre 2025 La Dottoressa Lisa Iovanna, nuovo Vicario della Questura di Barletta Andria Trani
Ferma condanna per il grave episodio occorso al "nostro tesserato e amico " Vito Ancona
17 settembre 2025 Ferma condanna per il grave episodio occorso al "nostro tesserato e amico" Vito Ancona
In proiezione lo spot vincitore del concorso “BATtiamo gli infortuni sul lavoro”
17 settembre 2025 In proiezione lo spot vincitore del concorso “BATtiamo gli infortuni sul lavoro”
Tutta la CULTURA che c’è: tra risultati conseguiti e sfide future
16 settembre 2025 Tutta la CULTURA che c’è: tra risultati conseguiti e sfide future
La prevenzione fa scuola: al via il Catalogo Scuola e Salute 2025-2026
16 settembre 2025 La prevenzione fa scuola: al via il Catalogo Scuola e Salute 2025-2026
22
È un silenzio che pesa, che indigna e che offende l’intelligenza dei cittadini
16 settembre 2025 È un silenzio che pesa, che indigna e che offende l’intelligenza dei cittadini
Sanse, digitale e 5G, il futuro competitivo dei frantoi oleari
16 settembre 2025 Sanse, digitale e 5G, il futuro competitivo dei frantoi oleari
Qualità del cibo e lotta allo spreco
16 settembre 2025 Qualità del cibo e lotta allo spreco
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.